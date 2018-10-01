В 1,5 млрд рублей оценивает объемы производства 2018 года БЭМЗ

28 сентября в ДК «Родина» Бердска отмечали двойной праздник — День машиностроителя и 59-летний день рождения Бердского электромеханического завода. Это значимый и долгожданный праздник для каждого заводчанина. В этот день они получают награды, в их адрес звучат теплые слова и аплодисменты зала.

В поздравительной речи председатель совета директоров Бердского электромеханического завода, почетный гражданин Бердска Виктор Осин подвел итоги работы за год. БЭМЗ стоит на пороге 60-летнего юбилея и к этой значимой дате подошел с хорошими показателями. В прошлом году объем производства оставил 1 млрд 400 млн рублей, в этом году ожидается более 1,5 млрд.

Завод продолжает выпускать изделия для предприятия космической и военной промышленности, заключает договоры с новыми партнерами. Увеличивается доля продукции гражданского назначения. В следующем году прирост объема производства планируется увеличить на 100-200 млн рублей.

Автор видео Елена Белоусова



Виктор Константинович поблагодарил работников завода за достигнутые результаты и пожелал здоровья, счастья, любви и благополучия.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров отметил БЭМЗ как одно из самых крупных предприятий Бердска:

— 45 лет живу в Бердске и для меня Бердск не только связан с акваторией Обского моря и Бердского залива, но и ассоциируется с производством, которому я тоже отдал почти 18 лет. Для меня Бердск — город промышленников и производителей. Только за счет этого мы можем развиваться и добиться того, каким он был раньше. Спасибо вам за работу.

Владимир Николаевич подчеркнул, что будущее Бердска неразрывно связано с будущим БЭМЗа и поздравил заводчан с предстоящим юбилеем.

Депутат бердского горсовета Елена Белова поздравила родной завод с днем рождения от себя лично и от имени председателя Совета депутатов Валерия Бадьина:

— На заводе много праздников, но День завода — самый главный и любимый праздник. Это день открытых дверей, когда те, кто не работает на заводе и скучает по нему, могут прийти и пообщаться с коллегами. А те, кто работают, приводят своих детей и внуков, показывают им завод и свое рабочее место. Я от души поздравляю нас с самым теплым и добрым праздником — Днем завода. Я желаю нашему заводу и дочерним предприятиям процветания долгие-долгие годы. Нам всем и вашим семьям — крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия и достатка в доме.

В 2018 году за многолетний добросовестный труд на городскую доску почета были занесены фотографии заводчан: Ирины Нехорошковой, Ирины Мамонтовой и коллектива участка по производству двигателей и гидромоторов цеха сборочного производства АО «БЭМЗ».

Зал громкими аплодисментами поздравил коллег с этим знаменательным событием.

На заводе с особым почтением относятся к ветеранам производства. Среди них Валерий Манохин, 50 лет проработавший на БЭМЗе, большую часть из них в качестве главного технолога завода. Валерий Иванович признался «Курьер. Среда. Бердск», что завод — это его жизнь. По его мнению, испытываешь радость, «когда сам приносишь успех и когда коллектив успешно работает на благо завода». Заводчанин пожелал предприятию новых заказов и направлений и увеличения объемов производства.