КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ком Красная Сибирь
Продам 3-ком квартиру в центре
Продам 1-ю т.8913 382 3640
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-х квартиру
продам студию
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

1200 заключенных сбежали из тюрем во время землетрясения в Индонезии

Почти 2000 кв. метров разрытых участков благоустроили коммунальщики Бердска

Старики умирают от рака и сердечных заболеваний

В 1,5 млрд рублей оценивает объемы производства 2018 года БЭМЗ

Похитила 2,5 млн рублей бухгалтер муниципалитета в Новосибирской области

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Не будут индексировать пенсии силовикам и военным пенсионерам

«Любо!» кричали зрители артистам на фестивале казачьей культуры в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

В ночлежку превратили остановку бомжи и попрошайки в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


В 1,5 млрд рублей оценивает объемы производства 2018 года БЭМЗ

Бердский электромеханический завод отметил 59-й день рождения достижениями и признанием заслуг городом.(ФОТО, ВИДЕО)

1.10.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
В 1,5 млрд рублей оценивает объемы производства 2018 года БЭМЗ

По традиции заводчан награждали грамотами и благодарностями

28 сентября в ДК «Родина» Бердска отмечали двойной праздник — День машиностроителя и 59-летний день рождения Бердского электромеханического завода. Это значимый и долгожданный праздник для каждого заводчанина. В этот день они получают награды, в их адрес звучат теплые слова и аплодисменты зала.

В поздравительной речи председатель совета директоров Бердского электромеханического завода, почетный гражданин Бердска Виктор Осин подвел итоги работы за год. БЭМЗ стоит на пороге 60-летнего юбилея и к этой значимой дате подошел с хорошими показателями. В прошлом году объем производства оставил 1 млрд 400 млн рублей, в этом году ожидается более 1,5 млрд.

Завод продолжает выпускать изделия для предприятия космической и военной промышленности, заключает договоры с новыми партнерами. Увеличивается доля продукции гражданского назначения. В следующем году прирост объема производства планируется увеличить на 100-200 млн рублей.

Автор видео Елена Белоусова

Виктор Константинович поблагодарил работников завода за достигнутые результаты и пожелал здоровья, счастья, любви и благополучия.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров отметил БЭМЗ как одно из самых крупных предприятий Бердска:
— 45 лет живу в Бердске и для меня Бердск не только связан с акваторией Обского моря и Бердского залива, но и ассоциируется с производством, которому я тоже отдал почти 18 лет. Для меня Бердск — город промышленников и производителей. Только за счет этого мы можем развиваться и добиться того, каким он был раньше. Спасибо вам за работу.

Владимир Николаевич подчеркнул, что будущее Бердска неразрывно связано с будущим БЭМЗа и поздравил заводчан с предстоящим юбилеем.

Депутат бердского горсовета Елена Белова поздравила родной завод с днем рождения от себя лично и от имени председателя Совета депутатов Валерия Бадьина:
— На заводе много праздников, но День завода — самый главный и любимый праздник. Это день открытых дверей, когда те, кто не работает на заводе и скучает по нему, могут прийти и пообщаться с коллегами. А те, кто работают, приводят своих детей и внуков, показывают им завод и свое рабочее место. Я от души поздравляю нас с самым теплым и добрым праздником — Днем завода. Я желаю нашему заводу и дочерним предприятиям процветания долгие-долгие годы. Нам всем и вашим семьям — крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия и достатка в доме.

В 2018 году за многолетний добросовестный труд на городскую доску почета были занесены фотографии заводчан: Ирины Нехорошковой, Ирины Мамонтовой и коллектива участка по производству двигателей и гидромоторов цеха сборочного производства АО «БЭМЗ».
Зал громкими аплодисментами поздравил коллег с этим знаменательным событием.

На заводе с особым почтением относятся к ветеранам производства. Среди них Валерий Манохин, 50 лет проработавший на БЭМЗе, большую часть из них в качестве главного технолога завода. Валерий Иванович признался «Курьер. Среда. Бердск», что завод — это его жизнь. По его мнению, испытываешь радость, «когда сам приносишь успех и когда коллектив успешно работает на благо завода». Заводчанин пожелал предприятию новых заказов и направлений и увеличения объемов производства.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Презентация новых хитов группы «Silenzium» пройдёт в Бердске За красивые дворы наградили жителей Бердска 1200 заключенных сбежали из тюрем во время землетрясения в Индонезии

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика