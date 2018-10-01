Похитила 2,5 млн рублей бухгалтер муниципалитета в Новосибирской области

Прокуратура Чулымского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства в МКУ «Центр бухгалтерского, материально- технического и информационного обеспечения Чулымского района».

Установлено, что бухгалтер этого учреждения с января 2016-го по июль 2018 года производила начисления заработной платы работникам МКУ «Районный молодежный центр» и МКОУ ДО «Дом детского творчества Чулымского района».

При этом, в направляемые в банк электронные реестры, на которые перечислялась заработная плата, указывала свои персональные данные и свой банковский счет, как сотрудника учреждений. В графе сумма к начислению она проставляла сумму якобы начисленной ей заработной платы за работу в данных учреждениях. Подобным образом бухгалтер похитила более 2,5 млн рублей.

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Похожим образом похитила деньги экс-руководитель Центра информационного и материального обеспечения Бердска Анна Захарова. Она начислила себе премий на 1 млн рублей, еще на такую же сумму, по версии следствия, выплатила зарплат работникам, которые фактически не выполняли должностных обязанностей в ЦИМО. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд на Захаровой и ее пособниками уже идет.