Почти 2000 кв. метров разрытых участков благоустроили коммунальщики Бердска

Разрытые участки в результате коммунальных аварий благоустроил Комбинат бытовых услуг в Бердске.

Как сообщил на совещании чиновников 1 октября руководитель КБУ Владимир Воспанчук, благоустройство полностью завершено — работы выполнены на 1700 кв. м территории.

В настоящее время ликвидируются четыре аварийные ситуации — на ул. Рогачева, 45, 47, 49, Комсомольской, Ордженикидзе и Герцена. На ул. Рогачева заменили 30 метров трубы, отметил Воспанчук. Дальше рабочие перейдут на ул. Рогачева, 16 и на ул. Пушкина.