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В междугородный перерос турнир дворовых команд по футболу в Бердске

С каждым голом растет число участников. На этот раз на поле стадиона «Вега» собрались 26 команд Новосибирской области, чему рад организатор турнира педагог Владимир Мишевский.

1.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В междугородный перерос турнир дворовых команд по футболу в Бердске

Уже 30 лет бывший строитель Владимир Мишевский учит создавать модели техники, возвращать жизнь игрушкам

30 сентября в Бердске на стадионе «Вега» прошел традиционный, уже 4 по счету турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный Дню учителя. Больше 200 любителей из 26 команд собрались на поле, чтобы проверить, кто же из них лучше играет в футбол. Турнир отличается массовостью, привлекает множество любителей этой спортивной игры. Участвуют не только бердчане, но и футболисты из Новосибирска, Мошковского района, Академгородка, Черепанова, сообщили в отделе физкультуры и спорта Бердска.

Команды разделены на три возрастные категории. Младшие – от 13 до 16 лет, средняя группа – от 16 до 19 лет и самые старшие спортсмены – от 19 до 27 лет.

Главный организатор футбольных соревнований – бердский общественник Владимир Мишевский. Говорит, что с 2014 года проводятся два больших турнира. Один, как сегодня, приурочен к Дню учителя и проводится в последнее воскресенье сентября. Второй турнир приурочен к Дню Победы и проводится в первое воскресенье мая. Помимо этого, проходят промежуточные соревнования, в которых любители футбола также могут показать свою подготовку.

Радует то, что каждый год появляются новые команды. Также есть и «ветераны», такие как: «Русские медведи», «Коробка», «Крутые бобры», «Кисель», «Самураи» и другие. Названия команд отличаются оригинальностью.

Владимир Мишевский отмечает, что главная цель турнира – это привлечение молодежи к занятию спортом и здоровому образу жизни. Соревнования подобного формата необходимо организовывать, говорит Владимир Назарович, поскольку нужно объединять всех ребят со двора и развивать именно любительский спорт. Благодаря таким состязаниям у футболистов есть стимул к тренировкам. Ведь каждому хочется показать лучший результат.


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