Не будут индексировать пенсии силовикам и военным пенсионерам

Жалованье и пенсии военнослужащих и силовиков будут проиндексированы в следующий раз 1 октября 2019 года на 4,3%, следует из проекта федерального бюджета. Это значит, что военные пенсии вновь будут недоиндексированы.

Правительство в составе проекта федерального бюджета, внесенного в Госдуму, опубликовало планы по индексации зарплат в госсекторе и военных жалований и пенсий.

Зарплаты работников бюджетной сферы, не охваченных майскими указами 2012 года, федеральных госслужащих, членов парламента, судей, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета, а также денежное довольствие военнослужащих и «приравненных к ним лиц» (сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН и Государственной противопожарной службы, ФСБ, ФСО и СВР. — РБК) будут увеличены 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3%, 1 октября 2020 года — соответственно, на 3,8%, 1 октября 2021 года — на 4%, следует из предложений правительства. В 2018 году всем этим категориям повышали оплату труда 1 января на 4%. В 2018 году среднее жалованье лейтенанта, командира взвода, составляет 66,1 тыс. руб., говорила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, офицера уровня командира батальона (подполковник) — 88,7 тыс. руб. Таким образом, в октябре 2019 года эти показатели ориентировочно вырастут на 4,3%. Бюджет тратит ежегодно более 2 трлн руб. на выплаты денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним по статусу лицам, писал РБК.

Зарплаты бюджетников, подпадающих под майские указы 2012 года (врачи и медработники, учителя и преподаватели вузов, научные сотрудники, работники культуры и др.), будут проиндексированы выше — на прогнозный темп роста номинальной зарплаты в стране: на 6% в 2019 году, на 5,4% в 2020 году и на 6,6% в 2021 году. Это нужно, чтобы сохранить на предстоящие годы достигнутые в 2018 году целевые показатели по зарплатам этих бюджетников. Стипендиальное обеспечение студентов будет проиндексировано 1 сентября 2019 года в соответствии с прогнозным уровнем инфляции — на 4,3%.

Пенсии военных и полицейских

Одновременно с проектом бюджета правительство внесло в Думу законопроект, касающийся пенсий военных и силовиков. Из него следует, что пенсии лиц, проходивших военную службу и приравненную к ней (органы внутренних дел, наркоконтроль, Государственная противопожарная служба, Росгвардия, ФСИН), в 2019 году увеличатся с 1 октября на те же 4,3%, что и денежное довольствие соответствующих категорий.

Увеличение произойдет только в связи с тем, что военные пенсии по закону привязаны к уровню денежного довольствия (с учетом коэффициента, который сейчас составляет 0,7223, то есть военные пенсии составляют 72,23% от довольствия). Фактически это «понижающий коэффициент», который по закону должен расти ежегодно как минимум на 2%, пока не достигнет 100%. Однако власти с 2015 года заморозили это положение, и сейчас правительство предлагает приостановить действие этого пункта еще на один год, до 1 января 2020 года, и сохранить в 2019 году коэффициент для исчисления военных пенсий на уровне 72,23%. Последний раз он повышался 1 февраля 2017 года, с 69,45% (а изначально он составлял 54% в 2012 году).

Таким образом, в 2019 году военные пенсии опять вырастут только по одному основанию — рост денежного довольствия военнослужащих, но не рост ограничивающего коэффициента.

Президент Владимир Путин еще в мае 2012 года своим указом поручил правительству обеспечить ежегодное увеличение пенсий уволенным с военной службы не менее чем на 2% сверх уровня инфляции. По логике указа военные пенсии должны быть проиндексированы в 2019 году как минимум на 5,4% (оценочная инфляция 2018 года плюс 2%). Комитет Госдумы по обороне для выполнения президентского указа призывал в октябре 2017 года увеличить и денежное довольствие военных, и коэффициент, применяемый к военным пенсиям, — «провести индексацию денежного довольствия и увеличение денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии». В противном случае это будет означать «отказ государства от выполнения установленных нормативными правовыми актами социальных обязательств по ежегодной индексации военных пенсий, что может, в свою очередь, привести к снижению уровня жизни военных пенсионеров и росту социальной напряженности», говорилось в заключении комитета.

В отличие от военных гражданские пенсии в 2019 году будут увеличены больше инфляции — на 7,05%​ за счет пенсионной реформы (повышения общеустановленного пенсионного возраста). Но военные пенсии больше — в среднем около 23,1 тыс. руб. в 2019 году, следует из материалов к проекту бюджета (средняя гражданская пенсия в 2019 году составит 15,4 тыс. руб.).

Источник: РБК