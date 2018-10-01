Старики умирают от рака и сердечных заболеваний

Причинами большинства случаев смерти людей в зрелом возрасте являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, каждый год в результате неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 млн человек. Больше трети случаев смерти происходит в возрасте от 30 до 69 лет среди граждан развивающихся стран.

Как отмечает ВОЗ, для уменьшения уровня смертности мировым лидерам необходимо совместно работать над «качеством законодательства и налогово-бюджетных мер, направленных на защиту людей от табака, нездоровых продуктов питания и другой вредной продукции».

Ранее ВОЗ призвала страны более креативно бороться с алкоголизмом, в частности посредством повышения налогов на спиртное и введения ограничений на рекламу.

Источник: iz.ru