КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ком Красная Сибирь
Продам 3-ком квартиру в центре
Продам 1-ю т.8913 382 3640
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-х квартиру
продам студию
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

1200 заключенных сбежали из тюрем во время землетрясения в Индонезии

Почти 2000 кв. метров разрытых участков благоустроили коммунальщики Бердска

Старики умирают от рака и сердечных заболеваний

В 1,5 млрд рублей оценивает объемы производства 2018 года БЭМЗ

Похитила 2,5 млн рублей бухгалтер муниципалитета в Новосибирской области

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Не будут индексировать пенсии силовикам и военным пенсионерам

«Любо!» кричали зрители артистам на фестивале казачьей культуры в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

В ночлежку превратили остановку бомжи и попрошайки в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Старики умирают от рака и сердечных заболеваний

Эти болезни, а также диабет ВОЗ назвала главными причинами смерти пожилых.

1.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Старики умирают от рака и сердечных заболеваний

Причинами большинства случаев смерти людей в зрелом возрасте являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, каждый год в результате неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 млн человек. Больше трети случаев смерти происходит в возрасте от 30 до 69 лет среди граждан развивающихся стран.

Как отмечает ВОЗ, для уменьшения уровня смертности мировым лидерам необходимо совместно работать над «качеством законодательства и налогово-бюджетных мер, направленных на защиту людей от табака, нездоровых продуктов питания и другой вредной продукции».

Ранее ВОЗ призвала страны более креативно бороться с алкоголизмом, в частности посредством повышения налогов на спиртное и введения ограничений на рекламу.

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Презентация новых хитов группы «Silenzium» пройдёт в Бердске За красивые дворы наградили жителей Бердска 1200 заключенных сбежали из тюрем во время землетрясения в Индонезии

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика