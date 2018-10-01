КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ком Красная Сибирь
Продам 3-ком квартиру в центре
Продам 1-ю т.8913 382 3640
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-х квартиру
продам студию
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

1200 заключенных сбежали из тюрем во время землетрясения в Индонезии

Почти 2000 кв. метров разрытых участков благоустроили коммунальщики Бердска

Старики умирают от рака и сердечных заболеваний

В 1,5 млрд рублей оценивает объемы производства 2018 года БЭМЗ

Похитила 2,5 млн рублей бухгалтер муниципалитета в Новосибирской области

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Не будут индексировать пенсии силовикам и военным пенсионерам

«Любо!» кричали зрители артистам на фестивале казачьей культуры в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

В ночлежку превратили остановку бомжи и попрошайки в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Опубликовано видео взрыва с гибелью главы ДНР Александра Захарченко‍

Во время посещения кафе «Сепар» Захарченко всегда сидел за одним и тем же столом, на котором обычно стояла табличка «Стол заминирован».

1.10.2018 Фото: стоп-кадр Один комментарий
 
Опубликовано видео взрыва с гибелью главы ДНР Александра Захарченко‍

Телеканал «Россия 1» опубликовал видео последних секунд жизни главы ДНР Александра Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.

Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения перед входом в кафе Сепаратист в Донецке

На кадрах видно, как кортеж руководителя республики подъезжает к кафе «Сепар». Один из сотрудников службы охраны направился осмотреть зал, после чего Захарченко вместе с телохранителем зашли в заведение. Спустя несколько секунд раздается взрыв.

По данным телеканала, во время посещения «Сепара» Захарченко всегда сидел за одним и тем же столом, на котором обычно стояла табличка «Стол заминирован».

Убийство Захарченко
Захарченко погиб тридцать первого августа в центре Донецка при взрыве в кафе «Сепар». По официальным данным, во время теракта пострадали одиннадцать человек.

Сообщалось, что взрывное устройство было спрятано в одном из светильников. Предположительно, его активировали телефонным звонком, как только Захарченко вошел заведение. Следствие не исключает, что к организации теракта мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.
Власти республики признали произошедшее терактом и обвинили Украину в причастности к убийству Захарченко. Правоохранители также задержали сотрудника СБУ, который дал признательные показания.

По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Презентация новых хитов группы «Silenzium» пройдёт в Бердске За красивые дворы наградили жителей Бердска 1200 заключенных сбежали из тюрем во время землетрясения в Индонезии

(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Сработано чётко, сразу видно, что работали профессионалы, а не криворукие любители шпилей ;)
    Теперь можно гадать, где и как будет убит его приемник Пушилин, делаю ставку на взрыв автомобиля.

    Thumb up 0 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика