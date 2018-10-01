Опубликовано видео взрыва с гибелью главы ДНР Александра Захарченко‍

Телеканал «Россия 1» опубликовал видео последних секунд жизни главы ДНР Александра Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения перед входом в кафе Сепаратист в Донецке
На кадрах видно, как кортеж руководителя республики подъезжает к кафе «Сепар». Один из сотрудников службы охраны направился осмотреть зал, после чего Захарченко вместе с телохранителем зашли в заведение. Спустя несколько секунд раздается взрыв.
По данным телеканала, во время посещения «Сепара» Захарченко всегда сидел за одним и тем же столом, на котором обычно стояла табличка «Стол заминирован».
Убийство Захарченко
Захарченко погиб тридцать первого августа в центре Донецка при взрыве в кафе «Сепар». По официальным данным, во время теракта пострадали одиннадцать человек.
Сообщалось, что взрывное устройство было спрятано в одном из светильников. Предположительно, его активировали телефонным звонком, как только Захарченко вошел заведение. Следствие не исключает, что к организации теракта мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.
Власти республики признали произошедшее терактом и обвинили Украину в причастности к убийству Захарченко. Правоохранители также задержали сотрудника СБУ, который дал признательные показания.
По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Сработано чётко, сразу видно, что работали профессионалы, а не криворукие любители шпилей
Теперь можно гадать, где и как будет убит его приемник Пушилин, делаю ставку на взрыв автомобиля.
0 2