Опубликовано видео взрыва с гибелью главы ДНР Александра Захарченко‍

Телеканал «Россия 1» опубликовал видео последних секунд жизни главы ДНР Александра Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.

Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения перед входом в кафе Сепаратист в Донецке

На кадрах видно, как кортеж руководителя республики подъезжает к кафе «Сепар». Один из сотрудников службы охраны направился осмотреть зал, после чего Захарченко вместе с телохранителем зашли в заведение. Спустя несколько секунд раздается взрыв.

По данным телеканала, во время посещения «Сепара» Захарченко всегда сидел за одним и тем же столом, на котором обычно стояла табличка «Стол заминирован».

Убийство Захарченко

Захарченко погиб тридцать первого августа в центре Донецка при взрыве в кафе «Сепар». По официальным данным, во время теракта пострадали одиннадцать человек.

Сообщалось, что взрывное устройство было спрятано в одном из светильников. Предположительно, его активировали телефонным звонком, как только Захарченко вошел заведение. Следствие не исключает, что к организации теракта мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.

Власти республики признали произошедшее терактом и обвинили Украину в причастности к убийству Захарченко. Правоохранители также задержали сотрудника СБУ, который дал признательные показания.

По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.

Источник: РИА Новости