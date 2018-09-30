Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

В воскресенье, 30 сентября, около 18.30 автомобиль «Пежо» вынесло на обочину в Бердске. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Первомайской. Машина, пролетев 10-метровый газон с клумбой, снесла несколько звеньев дорожного ограждения, теряя на ходу запчасти. И приземлилась на тротуаре, врезавшись в забор, огораживающий территорию политехнического колледжа.

Сидевшие в «Пежо» молодые люди остались целы и невредимы. Сработали подушки безопасности. Один из пассажиров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они ехали по ул. Ленина в сторону универмага. И вывернули на обочину, уходя от лобового столкновения. Очевидцы говорят об опасном вождении водителя.

Теперь сидевшему за рулем иномарки придется восстанавливать не только разбитый автомобиль, но и дорожное ограждение. На место происшествия выехали полицейские из областного полка ГИБДД.

Авто видео Анастасия Солодкова