Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

На 6% повысят зарплату врачам и учителям в 2019 году
Морскую блокаду России из-за нефти и газа могут объявить США
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Выплатил 23 оклада заму как новоиспеченному пенсионеру губернатор Воронежской области
Уникальная выставка картин современных художников открывается в музее Бердска
Сварились заживо в кипятке двое 20-летних питерцев при прорыве теплотрассы
Отсудил 5 млн рублей у завода за неполадку в BMW X6 владелец авто из Бердска
Проверить безвозмездную передачу земли властями Горного Алтая своим родственникам требует ОНФ у Генпрокуратуры
Погибли три человека в массовом ДТП с КамАЗом-лесовозом под Искитимом
А видео-то где?
2 1
Слыш, завязывай снимать эту **ету
3 5
Теперь сидевшему за рулем иномарки придется восстанавливать не только разбитый автомобиль, но и дорожное ограждение.
А права ему не хочется восстановить ?
9 0
Этот даун лишенец?
3 0
Ох и дебилы, счастье что не задавили никого на столь людном переходе.
13 0
шумахеры под веществами??! не?
это на какой скорости надо было «уходить от лобового», чтобы полгорода поломать?
12 0
У меня вопрос! От чего защищает эта оградка? Кого?
Пешеходов? Водителей? Если козявка по весу, типа оки, как нож сквозь масло! прошла сквозь два забора??? Забор вообще сварен? Может он из пластилина, если сложился , как карточный домик? Щиты забора даже не повело, а срезало прямо по месту наживуливания , где должна была быть сварка! Что станет с людьми которые окажутся между этими двумя псевдозаборами? Фарш? Значит полуторку до 16 шараги протащит?
18 3
об этом много говорили те кто понимает.
Остальные радостно хлопали в ладоши когда заборами все обносили.
повезло что все куски сварные не поотлетали а то бы повтыкались еще в пешиков или водилу
9 2
Теоретически этот забор нужен для того, чтобы пешеходы не выскакивали на проезжую часть. Но фактически вы всё правильно написали по поводу его опасности.
3 0
вообще это скорее предназначалось для того, чтобы пешеходы не бегали где попало, а не защищать кого-то.
1 3
Из ГОСТа. «Настоящий стандарт устанавливает требования к изготовлению и установке конструкций дорожных металлических ограждений барьерного типа, применяемых для обеспечения безопасности движения транспортных средств и ПЕШЕХОДОВ на всех улицах и автомобильных дорогах, в том числе — на мостовых сооружениях и в тоннелях.
2 0
По ГОСТу оградки были сделаны, наверное, только в этом году, там с метр столбики заливались бетоном. Про сварку молчу, но что устанавливались раньше, то на соплях…прихвачено!
1 0
Какую-то часть скорости он погасил конечно. Но хотелось бы чтобы полностью останавливал таких летунов!
6 0
В прокуратуру надо написать, чтобы проверили эти заборы! Судя по фото, там полметра в земле и раствора две лопаты! Кто-то очень сильно сэкономил на этих оградках, а оплачивать водителя по полной стоимости эту халтуру! Я бы на месте водителя сразу бы оспорила выставленный администрацией счёт и заказала экспертизу этого псевдозабора! Чувствую, там такое вскроется…. Впрочем, как всегда
0 1