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Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

Автомобиль пролетел 10 метров по газону, сломал ограду и врезался в металлический забор, приземлившись на тротуаре. Молодые люди из «Пежо» говорят, что уходили от лобового столкновения.(ВИДЕО, ФОТО)

30.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 14 коммент.
 
Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

На месте странного ДТП

В воскресенье, 30 сентября, около 18.30 автомобиль «Пежо» вынесло на обочину в Бердске. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Первомайской. Машина, пролетев 10-метровый газон с клумбой, снесла несколько звеньев дорожного ограждения, теряя на ходу запчасти. И приземлилась на тротуаре, врезавшись в забор, огораживающий территорию политехнического колледжа.

Сидевшие в «Пежо» молодые люди остались целы и невредимы. Сработали подушки безопасности. Один из пассажиров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они ехали по ул. Ленина в сторону универмага. И вывернули на обочину, уходя от лобового столкновения. Очевидцы говорят об опасном вождении водителя.

Теперь сидевшему за рулем иномарки придется восстанавливать не только разбитый автомобиль, но и дорожное ограждение. На место происшествия выехали полицейские из областного полка ГИБДД.

Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

Авто видео Анастасия Солодкова

Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска

Снес два дорожных ограждения Peugeot на центральной улице Бердска


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(14) Комментариев

  1. Вит

    А видео-то где?

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Последний барак на фергане

    Слыш, завязывай снимать эту **ету :-D

    Thumb up 3 Thumb down 5

  3. Аноним

    Теперь сидевшему за рулем иномарки придется восстанавливать не только разбитый автомобиль, но и дорожное ограждение.

    А права ему не хочется восстановить ?

    Thumb up 9 Thumb down 0

  4. Аноним

    Ох и дебилы, счастье что не задавили никого на столь людном переходе.

    Thumb up 13 Thumb down 0

  5. Гость

    шумахеры под веществами??! не?
    это на какой скорости надо было «уходить от лобового», чтобы полгорода поломать? =-O =-O =-O

    Thumb up 12 Thumb down 0

  6. Аноним

    У меня вопрос! От чего защищает эта оградка? Кого?
    Пешеходов? Водителей? Если козявка по весу, типа оки, как нож сквозь масло! прошла сквозь два забора??? Забор вообще сварен? Может он из пластилина, если сложился , как карточный домик? Щиты забора даже не повело, а срезало прямо по месту наживуливания , где должна была быть сварка! Что станет с людьми которые окажутся между этими двумя псевдозаборами? Фарш? Значит полуторку до 16 шараги протащит?

    Thumb up 18 Thumb down 3

    • Аноним

      об этом много говорили те кто понимает.
      Остальные радостно хлопали в ладоши когда заборами все обносили.
      повезло что все куски сварные не поотлетали а то бы повтыкались еще в пешиков или водилу

      Thumb up 9 Thumb down 2

    • Омоним

      Теоретически этот забор нужен для того, чтобы пешеходы не выскакивали на проезжую часть. Но фактически вы всё правильно написали по поводу его опасности.

      Thumb up 3 Thumb down 0

    • crash

      вообще это скорее предназначалось для того, чтобы пешеходы не бегали где попало, а не защищать кого-то.

      Thumb up 1 Thumb down 3

      • Вит

        Из ГОСТа. «Настоящий стандарт устанавливает требования к изготовлению и установке конструкций дорожных металлических ограждений барьерного типа, применяемых для обеспечения безопасности движения транспортных средств и ПЕШЕХОДОВ на всех улицах и автомобильных дорогах, в том числе — на мостовых сооружениях и в тоннелях.

        Thumb up 2 Thumb down 0

        • Аноним

          По ГОСТу оградки были сделаны, наверное, только в этом году, там с метр столбики заливались бетоном. Про сварку молчу, но что устанавливались раньше, то на соплях…прихвачено!

          Thumb up 1 Thumb down 0

  7. 777

    Какую-то часть скорости он погасил конечно. Но хотелось бы чтобы полностью останавливал таких летунов!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  8. Adeli

    В прокуратуру надо написать, чтобы проверили эти заборы! Судя по фото, там полметра в земле и раствора две лопаты! Кто-то очень сильно сэкономил на этих оградках, а оплачивать водителя по полной стоимости эту халтуру! Я бы на месте водителя сразу бы оспорила выставленный администрацией счёт и заказала экспертизу этого псевдозабора! Чувствую, там такое вскроется…. Впрочем, как всегда

    Thumb up 0 Thumb down 1

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