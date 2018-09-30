КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам /Обмен
Продам 3к.кв. в центре города!
Продам 3-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На 6% повысят зарплату врачам и учителям в 2019 году

Морскую блокаду России из-за нефти и газа могут объявить США

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Выплатил 23 оклада заму как новоиспеченному пенсионеру губернатор Воронежской области

Уникальная выставка картин современных художников открывается в музее Бердска

Сварились заживо в кипятке двое 20-летних питерцев при прорыве теплотрассы

Отсудил 5 млн рублей у завода за неполадку в BMW X6 владелец авто из Бердска

Проверить безвозмездную передачу земли властями Горного Алтая своим родственникам требует ОНФ у Генпрокуратуры

Погибли три человека в массовом ДТП с КамАЗом-лесовозом под Искитимом

Ограбил магазин «Ярче» неизвестный в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


На 6% повысят зарплату врачам и учителям в 2019 году

В майских указах президента от 2012 года определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону.

30.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
На 6% повысят зарплату врачам и учителям в 2019 году

В майских указах президента от 2012 года определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону

Правительство РФ предложило проиндексировать зарплаты отдельных категорий бюджетников, включая учителей и врачей, на 6% в 2019 году. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

«В проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено ежегодное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которых распространяется действие указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года <…> с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году в 2019 году — на 6,0%, в 2020 году — на 5,4%, в 2021 году — на 6,6%», — отмечается в материалах.

В майских указах президента от 2012 года определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону, — это учителя школы, работники культуры, соцработники, медсестры (100%), врачи, преподаватели вузов, научные работники (200%).


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сотрудник полиции на «Мерседесе» столкнулся с грузовиком в Бердске На 6% повысят зарплату врачам и учителям в 2019 году Морскую блокаду России из-за нефти и газа могут объявить США

(1) Комментарий

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика