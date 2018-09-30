КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам /Обмен
Продам 3к.кв. в центре города!
Продам 3-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На 6% повысят зарплату врачам и учителям в 2019 году

Морскую блокаду России из-за нефти и газа могут объявить США

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Выплатил 23 оклада заму как новоиспеченному пенсионеру губернатор Воронежской области

Уникальная выставка картин современных художников открывается в музее Бердска

Сварились заживо в кипятке двое 20-летних питерцев при прорыве теплотрассы

Отсудил 5 млн рублей у завода за неполадку в BMW X6 владелец авто из Бердска

Проверить безвозмездную передачу земли властями Горного Алтая своим родственникам требует ОНФ у Генпрокуратуры

Погибли три человека в массовом ДТП с КамАЗом-лесовозом под Искитимом

Ограбил магазин «Ярче» неизвестный в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Морскую блокаду России из-за нефти и газа могут объявить США

США рассматривают так же возможность экономических методов воздействия на Иран и Россию, которые заключаются в том, чтобы вытеснять эти государства с энергетического рынка.

30.09.2018 Один комментарий
 
Морскую блокаду России из за нефти и газа могут объявить США

Министр внутренних дел США Райан Зинке
© AP Photo/Jacquelyn Martin

Министр внутренних дел США Райан Зинке во время выступления в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) назвал морскую блокаду в числе допустимых, по его мнению, методов для ограничения роли России на рынке энергоносителей. Об этом сообщило интернет-издание Washington Examiner.

«Соединенные Штаты располагают возможностью с помощью нашего флота гарантировать, что морские пути сообщения свободны, и, если необходимо, ввести блокаду, <…> чтобы гарантировать, что их энергоносители не поступают на [мировой] рынок», — приводятся слова министра в публикации.

По информации издания, во время своего выступления министр заявил, что применение метода фрекинга для добычи углеводородов дало Вашингтону преимущество над Россией и Ираном, так как уменьшило энергетическую зависимость США. Зинке отметил, что российская экономика в значительной мере зависима от доходов от поставок энергоносителей. «Полагаю, что единственная причина, по которой они [Россия] находятся на Ближнем Востоке, состоит в том, что они хотят распределять потоки поставок энергоносителей так же, как они делают это в Восточной Европе», — цитирует министра Washington Examiner.

Как говорится в публикации, Зинке также отметил, что США рассматривают возможность экономических методов воздействия на Иран и Россию, которые заключаются в том, чтобы вытеснять эти государства с энергетического рынка. «Мы можем сделать это поскольку <…> Соединенные Штаты — крупнейший поставщик нефти и газа», — утверждал министр.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сотрудник полиции на «Мерседесе» столкнулся с грузовиком в Бердске На 6% повысят зарплату врачам и учителям в 2019 году Морскую блокаду России из-за нефти и газа могут объявить США

(1) Комментарий

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика