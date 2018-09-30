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Апофеоз коррупции власти

Воронежский губернатор уволил своего зама (на пенсию) на два дня, выплатил ему 23 оклада, и принял его на работу обратно

30.09.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Апофеоз коррупции власти.
Как сообщает сайт lenta.ru (https://lenta.ru/news/2018/09/29/guber/) воронежский губернатор уволил своего зама (на пенсию) на два дня, выплатил ему 23 оклада, и принял его на работу обратно. Все по «закону». Все за наш счет, за счет конфискации пенсий по новой пенсионной реформе. Натуральные тв…ри, засевшие во власти!


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