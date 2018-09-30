Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен нашим питомцам и это не только кошки и собаки, но черепашки, птички, жучки, змейки, хамелеоны, декоративные свинки…. Кто еще живет рядом с вами? Поделитесь! Надеемся, что ваш любимец позволит вам сфотографировать вас рядом с ним?! И весь наш Бердск увидит вашу гордость – мудрого кота, преданного дворнягу, певунью птаху или молчаливую золотую рыбку.

Фотомарафон выйдет в газете в период с середины до конца декабря.

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой питомец». Подпишите кличку животного, рептилии и т.д. и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать!

Высылать можно до 1 декабря 2018 года. Ждем!