Уникальная выставка картин современных художников открывается в музее Бердска

В воскресенье, 30 сентября, в 13:00 в арт-зале Бердского историко-художественного музея (ул. Спортивная, 11) открывается выставка современной живописи «Вера, Надежда, Любовь».

Более 20 художников из Новосибирска — члены творческого союза художников, отмеченные почетными званиями, представлявшие свои работы на региональных, всероссийских и международных выставках, а также те, кто только начинает свой путь на профессиональном поприще, поделятся с бердчанами своим взглядом на мир, наполненный верой, надеждой и любовью.

«Это не только встреча с художником, но и напоминание всем нам о том, что человек от природы прекрасен, что он от природы творец. Когда играет большой музыкант, когда поет прекрасный певец и творит хороший художник, они делают это не только для нас, но и от нашего имени. Мы узнаем в них себя, они утверждают в жизни место прекрасному». Такой отзыв в свое время написал заслуженный деятель искусств РФ скульптор Александр Чернобровцев о творчестве своей ученицы Любови Сугак — ныне заслуженного работника культуры России и одной из участниц выставки в Бердске.

На вернисаже прозвучат стихи и музыка. Вход свободный. Выставка продолжит свою работу до 30 октября.

— Выставка, представляющая такое количество новосибирских художников одновременно, проходит в Бердске впервые, — сообщили в музее.