Проверить безвозмездную передачу земли властями Горного Алтая своим родственникам требует ОНФ у Генпрокуратуры

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 24 сентября направил в Генпрокуратуру обращение (есть у РБК) с требованием проверить на предмет коррупции и злоупотребления должностными полномочиями первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера.

Автор обращения, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» и депутат Госдумы Антон Гетта утверждает, что Пальталлер в течение нескольких лет курировал работу республиканского министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Во время его кураторства принадлежащие республике земли государственного унитарного предприятия «Чуйское» (позднее — ООО «Чуйское») были безвозмездно переданы в собственность местных частных компаний по договору уступки прав аренды.

Часть из них получило ООО «Алтайский берег», собственниками которого являются братья Пальталлер — Иван Робертович и Антон Робертович. Это сыновья первого вице-премьера республиканского правительства, говорится в обращении (факт родства подтвердил и близкий к властям республики источник РБК). Из-за того что земли были переданы этой и другим компаниям бесплатно, республиканскому бюджет был причинен ущерб, говорится в обращении ОНФ. По словам Гетты, эксперты проекта «За честные закупки» оценили ущерб по нескольким эпизодам передачи земель не менее чем в 700 млн руб.

Депутат рассказал РБК, что ответа на свое обращение от Генпрокуратуры ОНФ пока не получил.

Пальталлер-старший и его сыновья не ответили на звонки и письма РБК, как и глава республики Александр Бердников. РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру.

Ранее активисты уже обращались в Генпрокуратуру по поводу ситуации с ООО «Чуйское». В начале августа в ОНФ заявили, что в результате передачи имущества этой компании ООО «Дубровское» ущерб алтайскому бюджету составил 237,9 млн руб. (обращение есть у РБК). Через месяц представитель Генпрокуратуры ответил ОНФ, что прокурору республики поручено провести проверку по этому поводу и сообщить активистам о ее результатах. Копию обращения Генпрокуратура направила в Росимущество, говорится в ответе (есть у РБК).

«Чуйское» от Медведева

В 2010 году глава Республики Алтай Александр Бердников попросил занимавшего тогда пост президента страны Дмитрия Медведева передать региону заброшенные земли государственного унитарного предприятия «Чуйское», принадлежавшего Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН; в 2013 году вошла в Российскую академию наук) общей площадью 11,8 тыс. га. Президент инициативу одобрил, и правительство передало ФГУП «Чуйское» Республике Алтай в собственность со всем имуществом и землями — в целях развития рекреации и сельского хозяйства.

Как докладывал президенту весной 2011 года занимавший тогда пост начальника контрольного управления президента Константин Чуйченко, после выхода распоряжения правительства «земли, входившие в состав ФГУП «Чуйское», начали активно выводиться, то есть люди начали выводить наиболее ликвидные активы». После этого Медведев поручил генпрокурору Юрию Чайке проконтролировать расследование уголовных дел, связанных с переходом в собственность Республики Алтай ФГУП «Чуйское». Были возбуждены три уголовных дела о халатности должностных лиц территориального управления Росимущества, не исполнивших поручение президента. Также Медведев поручил уволить руководителя подразделения Росимущества по Республике Алтай Алексея Тюхтенева. О результатах расследования уголовных дел впоследствии публично не сообщалось. Тюхтенев был уволен.

В мае РБК написал о масштабной проверке Генпрокуратуры в Республике Алтай: туда прибыла комиссия более чем из 20 человек. Представители ведомства, помимо прочего, изучали ситуацию с упомянутыми землями.

Проверка касалась ситуации с ФГУП «Чуйское», которое являлось формальным владельцем земель РАСХН. В 2017 году ООО признали банкротом. В процессе ликвидации конкурсный управляющий обнаружил ранее не обнародованные факты передачи земель сторонним предприятиям и обжаловал эти сделки в арбитражном суде. Как следует из постановлений и решений республиканского Арбитражного суда от 1 июня и 25 сентября 2017 года (есть у РБК), в 2014 году 87 участков общей площадью 10,2 тыс. га, или почти 90% всех бывших земель РАСХН, были переданы в собственность частных компаний безвозмездно по договору уступки прав аренды (выписки из Росреестра о передаче земли в аренду есть у РБК).

Эксперты, опрошенные РБК, заявили, что ситуация с землями ООО «Чуйское» может негативно повлиять на рейтинг главы республики Александра Бердникова. Низкую оценку он получил и в недавнем рейтинге устойчивости губернаторов холдинга «Минченко Консалтинг» (есть у РБК). Его авторы включили Бердникова в список «старых губернаторов, накопивших серьезный антирейтинг» и оказавшихся в зоне риска. Автор рейтинга Евгений Минченко пояснил РБК, что антирейтинг главы республики связан с его слабым позиционированием в публичном поле и возрастом — Бердникову уже 65 лет.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил РБК, что глава республики в списках кандидатов на вылет находится уже не первый год. По его мнению, ситуация обостряется из-за того, что его полномочия истекают в 2019 году, «и провалов в последние годы не было, но и переназначать его не за что». Эксперт заявил, что в последние годы Бердников проявлял чудеса политической выживаемости, благодаря которым ему удавалось избежать отставки. «Одной из причин этого могут служить его контакты, [накопленные] благодаря развитию в республике VIP-туризма, — сказал Виноградов. — Но в целом регион при Бердникове стал более привлекательным, так что желающие побороться за контроль над республикой будут».

Источник: РБК