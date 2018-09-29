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Погибли три человека в массовом ДТП с КамАЗом-лесовозом под Искитимом

Смертельная авария произошла на трассе Р-256 в районе р. п. Линево Искитимского района. «Лада» столкнулась с попутным большегрузом, вылетела на встречку, где врезалась в ВАЗ.

29.09.2018 Фото: Отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Нет комментариев
 
Погибли три человека в массовом ДТП с КамАЗом лесовозом под Искитимом

На месте смертельного ДТП

В Искитимском районе ночью в пятницу произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

28 сентября в три часа ночи 23-летний житель поселка Керамкомбинат, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по трассе Р-256 «Новосибирск-Ташанта» из Искитима в сторону Черепанова.

В пути следования на 77-м километре, не справившись с управлением, он совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ под управлением 37-летнего жителя Искитимского района. После чего автомобиль «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 34-летнего жителя Новосибирска.

В результате аварии от полученных травм скончались на месте водители легковых автомобилей. 22-летний пассажир автомобиля «Лада Приора» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу Искитима с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа в коме 2-й степени. Позже он скончался.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


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