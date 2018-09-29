Ограбил магазин «Ярче» неизвестный в Бердске

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается неустановленный мужчина, который подозревается в совершении грабежа в торговом зале магазина «Ярче» по улице Лелюха. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, преступление произошло вечером 21 сентября.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, светлые глаза, волосы светлые, коротко стрижены.

Был одет: бейсболка голубого цвета по центру эмблема «Найк», темно-синяя куртка, удлиненная, на рукавах вставки светло-серого цвета, футболка оранжевого цвета, с воротником коричневого цвета, по центру несколько пуговиц, брюки светлого цвета, на ногах кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: (38341) 3-00-23, (38341) 3-09-93, 8953-887-79-11.