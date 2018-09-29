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Ограбил магазин «Ярче» неизвестный в Бердске

Бердская полиция разыскивает подозреваемого в ограблении торговой точки на ул. Лелюха.(ОРИЕНТИРОВКА)

29.09.2018 Фото: ГУ МВД по НСО 3 коммент.
 
Ограбил магазин Ярче неизвестный в Бердске

Подозреваемого в ограблении магазина в Бердске объявили в розыск

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается неустановленный мужчина, который подозревается в совершении грабежа в торговом зале магазина «Ярче» по улице Лелюха. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, преступление произошло вечером 21 сентября.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, светлые глаза, волосы светлые, коротко стрижены.

Был одет: бейсболка голубого цвета по центру эмблема «Найк», темно-синяя куртка, удлиненная, на рукавах вставки светло-серого цвета, футболка оранжевого цвета, с воротником коричневого цвета, по центру несколько пуговиц, брюки светлого цвета, на ногах кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: (38341) 3-00-23, (38341) 3-09-93, 8953-887-79-11.


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Не обеднеет олигарх Денис Штенгелов
    (Денис Штенгелов (Основатель КДВ групп) является совладельцем ТРЦ в Кемерово, в котором в 2018 году произошёл один из крупнейших пожаров за всю историю России)

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  2. Алесандр

    Камера снимает только вход?На других камерах может лицо будет видно и вчем суть ограбления .Грабеж в чем заключился?Украл конфетку или взял кассу?

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    • Аноним

      Скорее всего из алкашки что-то украл.
      Поэтому и опомнились через неделю после “грабежа”, менты заявление брать не хотели :-D

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