Оскверняют играми памятник Воинскому братству дети Бердска

В «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Ольга, которая в очередной раз лицезрела, как дети играют на мемориальном комплексе воинам-интернационалистам около ДК «Родина». Бердчанка считает, что это неприемлемо: для детских игр существуют специальные площадки.

— Пожалуйста поднимите тему нравственного, морального воспитания бердчанами своих подрастающих детей. Или правил поведения в общественных местах , памятниках! Уже не первый раз наблюдаю такую картину….Памятники погибшим солдатам — это ни место для игр!!!! Что мы хотим потом от детей, когда они с молоком матери впитали, что прыгать по траурным плитам и трогать цветы в таких местах это – норма!!! — возмущается бердчанка.

Сегодня ежедневный уход за мемориальным комплексом осуществляет сотрудник Дворца культуры «Родины». Председатель городского Союза ветеранов Афганистана Александр Левчик рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ветеранская организация старается воспитывать основы внутренней культуры в детях, но в первую очередь это зависит от их родителей.

— Безусловно, это недопустимо. Мемориал не место для детских игр. Это минус родителям этих детей, которые лазят по памятникам. Они ведь совершенно не понимают на чем они лазят. У нас есть майор, который за этим делом смотрит каждый день, но толку от этого мало. Он ведь не может там целый день быть. Все же он по возможности объясняет мамам, что нельзя играть на мемориальном комплексе, — выразил свою точку зрения «курьер. Среда. Бердск» Александр Владимирович.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что мемориальный комплекс открыли 23 февраля 2016 года. Бердчане ждали этого события без малого четверть века.

— Это такое нравственное воспитание, ошибка родителей 90-х годов, которые выросли в разгульные 90-е. Дети не должны играть на мемориальном комплексе, прыгать по буквам, бегать по пилонам. Это не нравственно. Воспитание идет из семьи. Это равносильно тому, что матери с колясками придут и начнут прыгать на кладбище, — считает депутат горсовета и бывший военнослужащий Андрей Некрасов.

С Андреем Васильевичем согласен и представитель наблюдательного совета Бердского электромеханического завода Виктор Осин. Еще директор БЭМЗа являлся куратором стройки и вложил полмиллиона рублей в строительство мемориала.

Бердский архитектор Николай Винников в свое время создал поклонный камень в честь погибших воинов-афганцев в сквере около ДК «Родина». В 1992 году военнослужащие, прошедшие Афганистан, вышли с инициативой увековечить память погибших на той войне бердчан. Тогда на это не нашлось средств. Через три года в сквере у ДК «Родина» появился памятный камень.

Мощное строительство началось в 2014 году. Два года потратили на сбор необходимых бумаг и получения разрешения на строительство от администрации. Первые три года мемориал строился исключительно за счет бердчан. Из собранных 1,5 млн рублей только 150 000 — средства областного гранта, остальные — пожертвования граждан, взносы депутатов и предпринимателей. В областном бюджете благодаря настойчивости бердского депутата Заксобрания Виктора Осина предусмотрели 4 миллиона рублей на строительство памятника. Мемориальный комплекс обошелся в 8 млн рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что россияне часто используют памятники для эффектных фото, тем самым их оскверняя.

4 года назад вокруг очередной фотосессии бердчанки разгорелись нешуточные споры. В январе 2014 года в интернете появилась фотография, на которой изображены 23-летняя бердчанка Юлия Васильева и 18-летняя Анастасия Неверова. Юлия уселась на Вечный огонь и показывала «козу» — жест, который используют зрители на рок-концертах в знак одобрения исполнителя. Рядом с ней скромно стояла Анастасия.

Тогда бердские полицейские заинтересовались выложенной в сети фотографией бердчанки. В бердском отделе МВД зарегистрировали рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 244 УК РФ — осквернение скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма.