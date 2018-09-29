Оскверняют играми памятник Воинскому братству дети Бердска

Играть на мемориальном комплексе воинам-афганцам недопустимо, считает бердчанка
В «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Ольга, которая в очередной раз лицезрела, как дети играют на мемориальном комплексе воинам-интернационалистам около ДК «Родина». Бердчанка считает, что это неприемлемо: для детских игр существуют специальные площадки.
— Пожалуйста поднимите тему нравственного, морального воспитания бердчанами своих подрастающих детей. Или правил поведения в общественных местах , памятниках! Уже не первый раз наблюдаю такую картину….Памятники погибшим солдатам — это ни место для игр!!!! Что мы хотим потом от детей, когда они с молоком матери впитали, что прыгать по траурным плитам и трогать цветы в таких местах это – норма!!! — возмущается бердчанка.
Сегодня ежедневный уход за мемориальным комплексом осуществляет сотрудник Дворца культуры «Родины». Председатель городского Союза ветеранов Афганистана Александр Левчик рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ветеранская организация старается воспитывать основы внутренней культуры в детях, но в первую очередь это зависит от их родителей.
— Безусловно, это недопустимо. Мемориал не место для детских игр. Это минус родителям этих детей, которые лазят по памятникам. Они ведь совершенно не понимают на чем они лазят. У нас есть майор, который за этим делом смотрит каждый день, но толку от этого мало. Он ведь не может там целый день быть. Все же он по возможности объясняет мамам, что нельзя играть на мемориальном комплексе, — выразил свою точку зрения «курьер. Среда. Бердск» Александр Владимирович.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что мемориальный комплекс открыли 23 февраля 2016 года. Бердчане ждали этого события без малого четверть века.
— Это такое нравственное воспитание, ошибка родителей 90-х годов, которые выросли в разгульные 90-е. Дети не должны играть на мемориальном комплексе, прыгать по буквам, бегать по пилонам. Это не нравственно. Воспитание идет из семьи. Это равносильно тому, что матери с колясками придут и начнут прыгать на кладбище, — считает депутат горсовета и бывший военнослужащий Андрей Некрасов.
С Андреем Васильевичем согласен и представитель наблюдательного совета Бердского электромеханического завода Виктор Осин. Еще директор БЭМЗа являлся куратором стройки и вложил полмиллиона рублей в строительство мемориала.
Бердский архитектор Николай Винников в свое время создал поклонный камень в честь погибших воинов-афганцев в сквере около ДК «Родина». В 1992 году военнослужащие, прошедшие Афганистан, вышли с инициативой увековечить память погибших на той войне бердчан. Тогда на это не нашлось средств. Через три года в сквере у ДК «Родина» появился памятный камень.
Мощное строительство началось в 2014 году. Два года потратили на сбор необходимых бумаг и получения разрешения на строительство от администрации. Первые три года мемориал строился исключительно за счет бердчан. Из собранных 1,5 млн рублей только 150 000 — средства областного гранта, остальные — пожертвования граждан, взносы депутатов и предпринимателей. В областном бюджете благодаря настойчивости бердского депутата Заксобрания Виктора Осина предусмотрели 4 миллиона рублей на строительство памятника. Мемориальный комплекс обошелся в 8 млн рублей.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что россияне часто используют памятники для эффектных фото, тем самым их оскверняя.
4 года назад вокруг очередной фотосессии бердчанки разгорелись нешуточные споры. В январе 2014 года в интернете появилась фотография, на которой изображены 23-летняя бердчанка Юлия Васильева и 18-летняя Анастасия Неверова. Юлия уселась на Вечный огонь и показывала «козу» — жест, который используют зрители на рок-концертах в знак одобрения исполнителя. Рядом с ней скромно стояла Анастасия.
Тогда бердские полицейские заинтересовались выложенной в сети фотографией бердчанки. В бердском отделе МВД зарегистрировали рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 244 УК РФ — осквернение скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма.
Все мемориалы должны быть на кладбищах(местах захоронений),а не в центе города.
18 42
А ты бывал за речкой,чтобы такое писать? Мы ещё в 1994 году начинали строить этот Мемориал. И до сих пор ходим, облагораживаем и вспоминаем наших Братьев (Афган, Чечня, Сирия)
28 6
А ты под Паниковского шаришь-«А ты сам кто такой?»
6 14
Если невинные действия детишек вызывают такие эмоции, то да. Плюсанул.
8 22
Не детишек и яжематерей тупоголовых
19 7
Матерью сам не был небось. А так посмотрел бы на себя со стороны
6 13
«Это равносильно тому, что матери с колясками придут и начнут прыгать на кладбище, — считает депутат горсовета и бывший военнослужащий Андрей Некрасов.» Совершенно неуместное сравнение.
23 25
Сравнение абсолютно правильное! Молодые женщины с детьми просто не знают правил поведения, а потому не могут и детей своих научить.
8 8
Для этих мамаш нет ничего святого.
31 12
Как вы задолбали со своими святостями… Скоро по городу будет не пройти, чтобы не оскорбить кого-нибудь особенно ранимого.
17 22
Так можно начать испрожняться прямо на площади… А чО! Особо ранимые пусть в сторону глядят! Это из того же ряда!
10 10
Ну и фантазии у вас. Кстати, что там у вас с общественными туалетами?
3 1
Наказывать только рублем.Эти курицы такими же курицами воспитывались,у которых в душе нет и не было ничего святого.это кем надо быть,чтобы детей для игр привести на Мемориал
34 12
Да там все рядом-впритык, сквер, площадь, куча мамочек, голубей тут же кормят. Ничего неестественного.
10 14
Почему вы этих куриц называете мамочками? Это матери,которые никогда своим детям ничего не привьют-ни милосердия ,ни чувства ответственности.Безмозглые должны запретить детям совершать кощунство ,а гулять в местах,предназначенных для игр.Ах да,в городке и на батуте же деньги платить надо,а тут все бесплатно.Не дай Бог копейку на ребенка потратят,самим пойла не на что будет купить.Они там через одну гуляют с завернутыми в бумагу бутылками,уткнувшись в смартфон,а дети сами по себе
28 14
Очевидно, что не хочется отдыхающим воспринимать это место как мемориал, куда надо вступать исключительно со священным трепетом.
Они идут туда скорее всего потому что площадок для игр нет, все лавочки заняты, а тут такая большая и интересная площадка. У площадки своя направленность, однако..
Мне кажется что в принципе ничего страшного. Те, кому мемориал, были бы оч возможно и не против.
Это издержки места. Ничего не поделать, разве что ворота ставить на замок.
20 15
При чём здесь кормление голубей? Дети с ногами лезут на постамент , неоднократно делала замечание.Однажды молодые бабенции соображали на троих за памятником пользуясь им как стойкой бара.
23 6
Да уж.. издержки места.
4 2
К памятникам мы подходим с душевным трепетом. Это память, это гордость за наших павших. Ничего не осталось у людей, для чего живут непонятно. Поколение потребителей. С этими яжемамами даже разговаривать бесполезно. Только рублем, согласна. Хотя, полагаю, будет бесполезно. Не поймут ведь. Но не будут больше так делать уже плюс.
28 10
В парке, который для отдыха, трепет не очень уместен.
Зато детишки с детства приобщаются к памяти. Может, из них вырастут такие, которые в сравнении с вами будут испытывать более глубокие чувства?
10 19
Если ваших детишек сейчас не одергивать.и не объяснять, они никогда ничего не поймут
И в их душе никогда не поселится чувство сострадания
25 7
Набор штампов, не иначе
Мамашкам конечно надо следить чтобы дети совсем уж не заигрывались, как в садике. Ещё лучше туда вообще не заходить для того чтобы поиграть. Но поди ж ты, где расположен мемориал, как туда не зайти..
14 12
С детьми пусть гуляют на детских площадках, которые для этого и предназначены
А мемориал это место памяти — можно сказать святое место для всех
23 6
С детьми и в парках гуляют, а
это место что-то вроде парка.
12 15
Это место «вроде не парк», а именно мемориал, а не площадка для игр детей, площадка для игр это вокруг фонтана и возле дома, и да в парке, где должны быть детские площадки, но парков у нас нет на микрорайоне. Вот и получается, что там гуляют дети, таких же матерей и отцов, которые не видят разницы между парком и мемориалом, это говорит об отсутствии воспитания.
14 7
В горпарке места, куда нельзя, огорожены и свободно не пройти.
Проблема только в месте. Тут про воспитание пишут, но у всех свои критерии правильного воспитания..
4 7
Ничего, вот расстреляли бы пару мамаш по приговору трибунала, прямо у мемориала — сразу бы игрища прекратились!
15 7
Ну а что вы хотели от микража.
7 9
Для начала , поставьте огромный плакат с соответствующим текстом , который бы разъяснял смысл этого памятника( это совсем для тупых)
Что нибудь напишите, чтобы у них в голове отложилось
//./// а внизу надо крупными буквами написать, что памятник охраняется и далее написать сумму штрафа , в том Числе, если элит происходит по вине детей( ответственность несут родители)
.. НО , этот штраф надо принять на сессии .
Ветераны и общественники должны заявить это
Как то так надо сделать, по другому не поймут
27 4
Я не понимаю проблемы.
Если кому то не нравится, что там бегают дети, ради жизни которых отдали жизни те, кому посвящен мемориал, то что мешает огородить его высоким забором с вышками и автоматчиками и брать плату за вход.
И ещё.
Мемориал — это не кладбище, мертвых там нет, осквернять нечего.
Настоящая память как раз в детях.
А депутат тот пусть раскажет,как голосовал за пенсию и в скольки горячих точках был писарем.
9 4
У этих мамаш нет патриотического воспитания да и просто человеческого отношения к чужому горю.Дай бог чтобы ее чадо не попало в мясорубку военных действий и ей не пришлось-бы ходить со слезами на подобный мемориал.Для невоспитанного человека не помогут ни ограждения,ни штрафы…
18 9
Вы правы
Но, если их не останавливать, то они вообще никогда и ничем это не поймут .
К сожалению , не у всех есть такая субстанция, как ДУША
14 6
Дай Бог и вам не попасть в мясорубку по воле этих депутатов.
0 2
А у меня с моралью все нормально
И нарушать ничего не буду, мне не грозит
1 0
Изначально считал, что данное место для подобного мемориала не совсем удачное, точнее, совсем не удачное, его бы организовать в парке Победы, что было на много логичнее. С другой стороны, пусть лучше прыгают и играют дети, чем гибнут без всякого смысла, в никому не нужных вооружённых конфликтах, в которые так любит влезать наше государство.
20 14
жень соглашусь
1 1
А я не соглашусь !
В честь кого мемориал уже давно погибли
А если в детях не будут ничего воспитывать , то могут получиться Варвары Карауловы и ещё те, кто едет на войну , такие как ее жених
Примеров масса …. если хотите своим детям такой судьбы , как у Варвары и подобных, то пожалуйста! Оскорбляйте чужую память и не учите детей ничему
…Их интернет со временем научит, если вам не хватает времени и ума с детьми заниматься и объяснять что хорошо, что плохо .. хотя, если сами не знаете, то это уже тяжелый случай ..
0 1
У ДК Родина Скамеечки для отдыха, в тёплое время батуты. Через дорогу сквер с дорожками для юных велосипедистов. Но за батутом надо следить, стоять рядом, это опасное место. Вдруг сбой в электросети — и понадобиться срочная помощь. Скамейки недалеко от дороги — надо следить, чтобы чадушко не выскочило на дорогу. В сквере на дорожках катаются другие дети и дорожки выходят на тротуар, а там и дорога рядом. Опять надо смотреть за ребёнком. А тут!!! красота! Огорожено красивым заборчиком со всех сторон, как специально загон для детей, никуда не убежит, стой себе у входа! Удобные постаменты, требующие небольшого усилия от малыша, и помогать не надо забираться! А если где плитка не крепко держится — так не беда если отвалится, главное она гладкая штаны не порвёт. А что там эти яжематери про историю знают? Это то, что было давно…? не помню…
12 6
Когда искупается десантник 2-го августа в фонтане — это фууу и всеобщее презрение: люди отдыхают, а они себе такое позволяют, ни стыда ни совести, какое страшное бескультурье! А дети лазают ногами по монументам под надзором мамаш — это просто высочайший показатель цивилизованности и культуры. Потом они начнут граффити напротив фамилий малевать, и это тоже будет культурно.
Если для кого-то это место что-то значит, кто-то вкладывал душу, силы, свой труд и средства, то поверьте не очень приятно наблюдать, что плоды твоего труда топчут ногами.
13 5
Лазить по монументам — это конечно моветон. Мамочки должны деткам это объяснить. Но и не надо их всех «под гребёнку» тупыми коровами обзывать, моралисты вы наши. И не может оскорбить ушедших в мир иной то, что детишки копошатся там и даже (!) бегают. Не строем же им ходить. В сущности, они для детей и жили. Оскорбление ушедших — это покинутость и забвение.
14 8
Они своих детей оставили,чтобы жили другие с мамами и папами.Как сейчас стало понятным,для того,что эти бабенции попутали берега.Не вложив ни копейки в данный Мемориал,они выводят гулять своих детей,не объясняя им,что в таких местах не играют
4 3
Дык вы уж точней выражайтеся : что для вас важнее деньги , вложенные в кучу камня, возможно даже бюджетные, или память о людях, отдавших жизнь, что жили дети. Сделайте тогда уж вход на свой мемориал платным, и копеечки отобьются тогда вам.
5 5
Аноним от 16.53
.. да не важны здесь деньги!
Просто хочется вложить в голову, таким , которые не понимаю важности этого мемориала , что так делать нельзя!
..Ну, просто никакой морали для них не существует и в сердце у них не живет сострадание , в голове не поселяется сознан е , что такие поступки ужасны, понимают только, если их денег лишают..тогда хоть что то в голове откладывается … поэтому и зашла речь про деньги . Что может, хоть этот метод поможет ..
2 4
Комментарий выше не мой, но я не могла себя сдержать и промолчать
..
0 0
Я имела ввиду наказание, за оскорбление памяти людей построивших этот памятник
( штрафы, которые надеюсь примет городской совет)
1 0
очень хорошо..
0 0
Эти тупоголовые яжематери не столкнулись с горем,которое было у всего города,когда привезли цинковые гробы из Чечни и весь город прощался с героями.В память об этих событиях и появился этот Мемориал.Тупоголовые курицы и такие же комментаоры,которые считают,что все можно делать на таких комплексах.На Вечный огонь ходят сосиски жарить,две тупые дуры уселись на звезду Вечного огня в нашем городе и устроили фотосессию с выкладыванием в интернет.Кто их таких воспитал?Я лично знаю.Бабка,которая в свое время была лишена родительских прав на своих детей и алкашка мамашка,которая болтается неизвестно где.Семья алкашей и наркоманов-что они могли дать своему ребенку?.Тут как то стараешься своему ребенку вложить что-то в голову,привлекать к участию в Бессмертном полку,в других патриотических мероприятиях.Вроде как старшее поколение должно было помнить о всех этих событиях,но нет.Тупоголовые бабки вообще позволяют своим внукам всяческие непотребности по отношению к окружающим.Пример не относящийся к этой теме-вчера ехала в автобусе 1 маршрута.На остановке Библиотека в автобус зашла бабка с внуком лет 5.Рядом со мной было свободное место.Бабка сразу же прошла туда и попросила меня уступить ей место,чтобы сидеть рядом с ребенком.Она не сама села,а усадила своего внука,а я ей должна была уступить место.Сразу хочу сказать,что я пенсионерка.Мало того,она сразу заткнула рот ребенку какой то булкой и открыла бутылку с йогуртом.Ребенок подавился и все что было во рту,оказалось на одежде окружающих.Вы бы слышали,что эта гадина отвечала возмущенным людям.Кого она могла воспитать из своих детей,если сама такая.Общество деградирует на глазах
12 12
Оскорблять людей — это тоже отсутствие воспитания. В Вас его тоже не вложили, видимо. И, да, я из тех родителей, кто воспитывает детей — на мемориал возлагаем цветы, на детских площадках играем. Но я и не позволяю себе учить других взрослых и оскорблять их.
9 5
Вспомнил детство своё, я смотрю.
0 0
Зачем вход в мемориал сделали со стороны Родины? Зачем нужно было делать вход со стороны увеселительного заведения? Первоначально ведь был вход со стороны Магнита. Сам монумент был отгорожен от Родины кустами. Чтобы дети не лазили там, нужно перегородить вход со стороны Родины. Вход сделать с любой другой стороны.
5 4
Не нужен там вход. На кладбище на могилах цепочки висят.
2 2
Необходимо доработать мемориал на предмет входа-выхода
поставить типа турникета или дверцу -решетку с пружиной что б был проход но не совсем свободный и со стороны фонтана сделать поверх мрамора оградку
6 2
Это современное поколение путриотов растет,Че не нравится
2 7
Я не знаю почему но у нас в бердске не думают о детях. Когда только начали строить этот памятник я тогда еще подумала. Не место ему здесь. Дети будут обязательно и лазить там. И не привьют нашим микрорайонским особого отношения. дети есть дети и мамаши здесь не причем. у нас на микрорайоне возле родины всегда было место отдыха. где детям играть а если нет денег на батуты. бизнессс. Раньше там стоял камень и он был развернут в другую сторону и правильно(нет не поймите меня не правильно) почтить память побыть как бы…а сейчас я понимаю горе матерей .
7 1
Во-первых, это воинское братство воевало ровно за то, чтобы дети могли играть.
Во-вторых, а что, разве дети — это нечистые животные типа свиней у мусульман?
8 5
так детям никто не запрещает играть на детских площадках под мирным небом,зачем с ногами лезть на пилоны
4 5
Спираль бруно,поверх егозу,пару чоповцев на калитку-и будет спокойствие
3 5
Вообще не понимаю возмущения! А в парке победы тоже нельзя гулять? Это же не кладбища!
7 7
Это не кладбища, а мемориал памяти многих людей и это надо просто элементарно уважать
4 3
Гулять можно. Но зачем лезть ногами на постаменты? Рвать цветы у памятников зачем?
3 0
Знаете …. только сейчас рассмотрела фотографию …
Мальчик на памятнике, девочка карабкается …
… слушайте … это что то ужасное происходит …
дети ладно, не понимают.. а взрослые? Их родители и кто мимо идёт?
Это каким надо быть , с какой моралью жить.. что то же должно быть в душе человеческое или по современным понятиям это не обязательно?
4 5
Вот для того чтоб никакие обезьяны не лазили ставят караул
0 3
Детские площадки на микрорайоне:
На Боровой
На микрорайоне Космический
Игровой городок «Бердский острог» на микрорайоне 25
В районе Черемушной — микрорайон 38
Мало? Устраивайте игровые площадки во дворах домов, где вы живете.
Мемориал — это не игровая спортивная детская площадка. Неужели это так трудно понять?
3 2
Я сам из 67 бригады.На северном Кавказе не раз побывал.С удовольствием посещаю это место с сынишкой.Лазить по плитам не даю.Но ему интересно
все бегает там вопросы задает.Осквернить ребенок 6 лет ни чего не сможет.
8 1
А потом он подрастет и на него помочится
2 7
Вы серьезно? Как могут маленькие дети играми что-то осквернить? Игра — это основной вид деятельности детей. Они играют везде и всегда. Автору статьи надо бы уточнить значение слова «осквернение». Другое дело, что мамам, конечно же нужно обьяснять своим детям, что есть места, куда нельзя залазить, или, например, ходить по клумбам. Дети могут могут что-то сломать, испачкать, но никак не осквернить! Лучший способ исправить ситуацию — это поставить таблички ( для непонятливых родителей и бабушек) с просьбой не прыгать по постамента и не трогать цветы.
7 0
У них в памяти откладывается что это всего лишь плита
0 5
Вы ненормальные?какие таблички на Мемориалах.У нас ведь город не дебилов,за исключением некоторых И люди должны понимать,где можно и где нельзя.Пусть на шею посадят таких детей и радуются.Мы своих детей вырастили и научили их с раннего детства различать что такое хорошо и что такое плохо.Скорее всего там есть камеры,по которым можно вычислить этих двух куриц и наказать крупным штрафом
1 4
Судя по вашему комментарию, у вас у самих проблемы с воспитанием. Воспитанный человек никогда не позволит себе оскорбительные высказывания, в сторону не знакомых людей
2 0
Все такие нравственные и высокодуховные, куда деваться!! Но почему то мне кажется, что многие «яжематери» (что за словечко такое дибильное?), которых вы тут поносите, требуете расстрелять и оскорбляете, не зная их лично, будут подуховнее вас, хулителей диванных. И детей своих они может быть воспитают прекрасными людьми. Будущая нравственность человека не зависит от того, что он в 2 года по мемориалу прошёлся. Люди, в честь которых поставлен этот памятник были бы счастливы, видя беззаботно играющих ребятишек, которые не знают горя войны. Но куда нам до вас! Мы же не понимаем, что это так патриотично, духовно и нравственно — поносить ближнего своего, ненавидеть детей, матерей, брызгать ядом в комментариях, хотеть удавить «подлых вандалов», ставить диагнозы, прогнозы на дальнейшую жизнь детей, указывать, куда кому ходить, как кого воспитывать. Так по-российски! Патриотизм! Особенно понравился послыл одного комментария, что мамы детишек виноваты в том, что гробов цинковых не видели, никого не хоронили, поэтому они такие недуховные и ненравственные! Чему только детей такие научат?
5 1
Судя по ярости некоторых комментаторов, они бы не прочь и табличку повесить: «Вход с детьми и собаками запрещён!».
0 0
Не удивлюсь, если какое-нибудь чадо свалится с пилона, не дай Бог, повредит себе чего-нибудь, то его мамочка подаст в суд за то что не предупредили, не сделали мемориал безопасным с точки зрения игр, не настелили кругом подушек и тп…
0 0