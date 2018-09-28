Запретить продавать чипсы и газировку в школах хочет Госдума

В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают законом запретить продажу в школах сладкой газировки и шоколадных батончиков, заменив их фруктами и мармеладом.
«Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка», — заявил журналистам в пятницу заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль (фракция «Единая Россия») в рамках выездного заседания комитета в Астрахани.
По его словам, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир.
Депутат сказал, что готов подготовить соответствующий законопроект и, в случае его одобрения экспертным советом фракции, внести его на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс».
Огуль, врач по специальности, назвал одной из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы неправильное питание и избыток лишнего веса. «В 2017 году диагноз «ожирение» установлен двум миллионам россиян. И это лишь те, кто дошел до врачей. В 35 регионах число больных ожирением за год выросло на 10%», — привел статистику парламентарий. Причем, подчеркнул он, «более всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением: число детей с лишним весом с каждым годом растет».
Ожирение детей во многом зависит от взрослых, отметил Огуль. «Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, а в буфетах, в установленных на территории школ автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики — как маленький ребенок может этому противостоять! Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар», — пояснил представитель профильного комитета.
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Логично.
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их в школе и так не продают
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Их и в магазинах то запретить надо бы. Взрослым тоже вредно эту хрень поедать
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а зам пред Огуль не пояснил.. отчего вообще в школе чипсы появились?.. снчалана нате вам нарку а потом платите
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вопрос к огуль — нах нам давать знания если я я сам с детства ел естественные булочки с ржангого поля под чулымом… и знал что моя дочь тоже ими в столовой будет как всегда…. но выж бл ЕДРО! как вас выкорчевачть? революция? выборы не помогли однако…
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Первый настоящий человек.И юмор правильный,неПетросяновский!!!Респект!
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ну да ну да молоко то из сухого молока разбодяженного пальмовым маслицем да закусить китайским или польским яблочком — гооораздо полезней для здоровья. Про творог я вошпе молчу — беру его теперь только у человека у которого есть корова и он сам его делает, с магазинным не сравнить
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Это не так вредно для здоровья. Пальма — натурпродукт, сухое молоко тож нормально.
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А я хочу чтоб мои дети пили молоко из под коровы а не порошок всякий
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