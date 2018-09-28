Запретить продавать чипсы и газировку в школах хочет Госдума

В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают законом запретить продажу в школах сладкой газировки и шоколадных батончиков, заменив их фруктами и мармеладом.

«Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка», — заявил журналистам в пятницу заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль (фракция «Единая Россия») в рамках выездного заседания комитета в Астрахани.

По его словам, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир.

Депутат сказал, что готов подготовить соответствующий законопроект и, в случае его одобрения экспертным советом фракции, внести его на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс».

Огуль, врач по специальности, назвал одной из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы неправильное питание и избыток лишнего веса. «В 2017 году диагноз «ожирение» установлен двум миллионам россиян. И это лишь те, кто дошел до врачей. В 35 регионах число больных ожирением за год выросло на 10%», — привел статистику парламентарий. Причем, подчеркнул он, «более всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением: число детей с лишним весом с каждым годом растет».

Ожирение детей во многом зависит от взрослых, отметил Огуль. «Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, а в буфетах, в установленных на территории школ автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики — как маленький ребенок может этому противостоять! Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар», — пояснил представитель профильного комитета.