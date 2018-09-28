Бывшую жену ограбил 25-летний житель Бердска

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, ограбившего бывшую жену, сообщили сегодня, 28 сентября, в управлении МВД по Новосибирской области.

В отдел полиции №10 «Советский» УМВД по Новосибирску поступило заявление от жительницы частного дома по улице Боровая партия. Женщина сообщила о том, что бывший супруг похитил у нее денежные средства в размере 3 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего жителя Бердска. Выяснилось, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Похищенные деньги фигурант потратил на личные нужды.