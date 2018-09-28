Топливные карты: удобство для транспортных предприятий

Особенно востребовано это в направлении заправки машин топливом. Не секрет, что часто сотрудники пытаются реализовать мошеннические схемы именно в этой сфере, используя дорогие ресурсы в собственных целях и тем самым вводя своих руководителей в крупные убытки. Сегодня решение этой серьезной проблемы лежит буквально на поверхности: на рынке представлены топливные карты, благодаря которым можно автоматизировать и сделать абсолютно прозрачными все операции.

Для открытия подобных карточек сегодня можно использовать услуги таких компаний, как FLEETCOR, которые могут сотрудничать с одним или сразу несколькими брендами топлива, что позволяет иметь, соответственно, монобрендовый или мультибрендовый продукт. Интересно то, что при желании такие предложения можно привязать к отдельному региону, ко всей стране, а иногда и к нескольким странам одновременно. Последний вариант востребован в случаях, когда организации занимаются международными грузовыми перевозками. Сеть партнеров способна охватывать десятки тысяч автозаправочных станций.

Привлекательность топливных карт обусловлена несколькими основными моментами. Прежде всего, они позволяют видеть в режиме онлайн все возникающие расходы, а также места, где водители заправляются, что обеспечивает контроль сразу по нескольким фронтам. Этот же момент облегчает ведение отчетности предприятия, поскольку все сведения мгновенно передаются в удобном для всех сторон формате в бухгалтерию. Дополнительно такие продукты позволяют осуществлять возврат НДС, предоставляют доступ к скидкам на ресурсы. Кроме того, идет экономия рабочего времени водителей за счет упрощенной схемы использования услуг АЗС. Также стоит отметить, что зачастую обладание специализированными пластиковыми картами позволяет на выгодных условиях оплачивать и другие товары, услуги.

Многие компании имеют в своем арсенале топливные карты нескольких форматов с ориентиром на базовые потребности клиентов. Здесь могут быть установлены минимальные или максимальные лимиты ежемесячного потребления. Дополнительно сами клиенты способны ограничить расходование средств в рамках каждого отдельного дня, чтобы сделать контроль еще более жестким.