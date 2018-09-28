Дело врачей: СК подозревает докторов в доведении до комы жителя Бердска после лечения зуба

Следственным отделом Бердска СКР по Новосибирской области по результатам проведенной уголовно-процессуальной проверки по факту размещения в СМИ сведений о ненадлежащем оказании медицинской помощи бердчанину Антону Ермоленко, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, летом 2017 года 27-летний Антон Ермоленко обратился с зубной болью в стоматологическую клинику Бердска, после проведенных медицинских манипуляций состояние здоровья его ухудшилось, поднялась температура и появился отек на лице, в связи с чем он вновь обратился в медицинское учреждение, где дежурный врач произвел удаление зуба. Впоследствии с осложнениями мужчина был направлен на консультацию врача-хирурга в Новосибирскую областную клиническую больницу, где в ходе реанимационных мероприятий впал в кому.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, сообщили в СКР.

Между тем, мать Антона подала гражданский иск, требуя с двух медицинских учреждений 15 млн рублей компенсации морального вреда и материального ущерба, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Второе судебное заседание по иску матери Антона Ермоленко, пережившего клиническую смерть и кому после лечения зуба, прошло 11 сентября в горсуде Бердска. Более года некогда здоровый молодой человек прикован к постели. История бердчанина прошла в соцсетях и СМИ. Благотворители собрали для его реабилитации более 160 тыс. рублей.

Если Виктории Ермоленко удастся получить компенсацию, то вся она пойдет на реабилитацию Антона. Известный адвокат по медицинским вопросам Юлия Стибикина защищает интересы Виктории Анатольевны.

Бердская горбольница частично опровергла иск. Областная полностью опровергает исковое заявление. Была проведена министерская проверка, которая не обнаружила никаких нарушений.

Как отметила Ермоленко, в документах бердской горбольницы имеются нестыковки с теми фактами, которыми владеет она. Например, что в первый визит Антона ему поставили пломбу, а врач утверждал, что этого не делала. Мол, отправила его на рентген, а на следующий день пригласила вместе со снимком на прием.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория Ермоленко, на судебном заседании 11 сентября заслушали двоих свидетелей — стоматолога-терапевта и стоматолога-хирурга.

— Они говорили полнейшую неправду. Терапевт говорила, что она открыла каналы, почистила и отправила Антона на рентген. А он пришел домой уже с залеченным зубом. А хирург так и вовсе сказала, что к ней он уже пришел вообще без зуба. Хотя в приемном покое зуб не смогли удалить. Антошка еще рассказывал, что девушка была молодая и худенькая и ей не хватило сил вырвать зуб. Ему надрезали десну, чтобы гной вышел, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Виктория Ермоленко.

По ее словам, недавно она вспомнила, что в доме хранится медицинская карточка, с которой Антон пришел от хирурга.

— Меня прямо осенило, я вспомнила про эту карточку. Я ходила к следователю и показала эту карту. Суд приобщил ее к делу, однако и ЦГБ предоставила карту, а эту назвала вкладышем, — отметила Виктория Анатольевна.

Защитник Ермоленко, адвокат Максим Колесников ходатайствовал в суде о проведении медэкспертизы в Санкт-Петербурге.

— Экспертиза стоит 150 тыс. рублей. Но, конечно, все против оплаты и Санкт-Петербурга, мол, далеко, можно и поблизости — в Алтайском крае, Омске, Красноярске. Областники вообще хотят повести экспертизу у себя. Деньги больницы платить не хотят, — акцентировала истица.

Прокурор поддержал ходатайство о проведении медэкспертизы в Санкт-Петербурге, уточнила Ермоленко.

Хотя у Виктории Анатольевны нет денег на проведение экспертизы, она готова взять кредит для этой цели. Нужно идти до конца, уверина Ермоленко.

На следующий день после суда стало известно о судебном решении. Проведение судебной экспертизы назначили в Международном бюро судебных экспертиз оценки и медиации города Новосибирска по ул. Александра Невского, сообщила «Курьер. Среда. Бердск». Ждать результатов независимой экспертизы придется от 1 до 2 месяцев.