Адреса из 138 знаков получают обитатели «поселения особого забвения» в Бердске

«Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства» — такой адрес продолжает выдавать мэрия Бердска бердчанам, которые строятся на 817-м квартале.

На 87 гектарах построено 60 домов, еще 48 строятся. На строительство 25 домов заложены фундаменты. Порядка 176 человек сейчас живет в микрорайоне Юго-Западном, из них 30 дети. Бердчане сами провели воду, электричество, дороги и подводят газ. На всех участках активно ведется строительство, работает техника.

Депутат горсовета Бердска Николай Сычев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что произошла подвижка в деле микрорайона-призрака: администрация Бердска начала выдавать бердчанам разрешение на строительство.

— Эти земли хоть и сельхозназначения, но на них разрешается ведение личного подсобного хозяйства. На таких землях можно строиться и вести хозяйство. С мая власть Бердска выдает разрешение на строительство в микрорайоне, раньше то ведь не давала. Они поняли, что вынуждены их давать. Адрес нормальный дали хозяйке дома Марине Алексеевой, когда вмешался полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Но мы что, должны всегда к Меняйло и Путину ходить за адресом. Это же смешно. Власть у нас работает за счет пинка в спину. Только после этого приходит осознание, что нужно работать согласно Конституции РФ. Почему власть смотрит на эти семьи как на изгоев? Так же нельзя. Нужно не выборочно управлять местами по желанию, а на всех обращать внимание, — считает Николай Федорович.

Курьезную историю о том, как администрация Бердска назвала точку в микрорайоне-призраке именем из 138 символов, впервые поведал «Курьер. Среда. Бердск». О российском рекорде рассказывали областные и федеральные СМИ. Адрес длинной в 138 символов мог попасть в Книгу рекордов Гиннеса. И, хотя сами чиновники признают, что непроизносимое название не адресом не является, так его и не поменяли.

Еще в 2016 году в управлении градостроительства администрации Бердска предлагали жителям самим сделать проект застройки микрорайона. Что бердчане и сделали. Вот только воз и ныне там.

— Еще больше все усложняет администрация Бердска. Они план планировки, который им был дан еще 30 ноября 2017 года не согласовали. Дошло до того, что жители подали иск в бердский городской суд. Суд решил, что администрация должна выполнить все процедуры по утверждению плана планировки. Администрация в ответ подала апелляционную жалобу в областной суд, который поддержал решение Бердского суда, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Сычев.

Даже после решение областного суда Новосибирска администрация не выполняет его решение. Теперь решение облсуда направили для исполнения в службу судебных приставов.

— Когда мы направили проект планировки в мэрию, его раз шесть смотрели, корректировали. Глава Бердска его изучал. Замечаний по нему не было до суда. Сначала их стало три, а теперь шесть. Мэрия Бердска заявила, что генеральный план должен быть утвержденный с учетом этого плана планировки. Хотя у меня есть заключение проектного института ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», который этот генплан разрабатывал. Там было в письме за печатью написано, что эти земли сельхоз назначения предусматривают перспективу перведения в жилую, промышленную, деловую или культурную застройку. Интересы третьих лиц здесь также не затронуты. Землю ведь никто не изымает. Она также остается в границах территории Бердска, — подчеркнул депутат Сычев.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в феврале прошлого года власть Бердска пошла на встречу жителям микрорайона-призрака и согласилась создать рабочую группу по разработке плана застройки. Однако депутат Николай Сычев, которые много лет бьется за права бердчан, сообщил, что свою миссию рабочая группа так и не выполнила:

-На самом деле эта рабочая группа собралась раз всего лишь. Там прошел элементарный кухонный базар. Все посидели, пошумели и все. Больше никто не собирался, как бы я об этом их не просил.

Николай Федорович считает, что власть Бердска настойчиво не хочет решать вопрос с оформлением земель разрешенного использования микрорайона Юго-Западного. Объясняет депутат это тем, что тогда чиновникам Бердска придется решать вопросы по строительству школы, детского сада и поликлиники для бердчан, живущих в микрорайоне Юго-Западного.

— Они находят любые причины, лишь бы не работать. Автоматически эти земли уйдут под действие 131 федерального закона о вопросах местного значения. Их нужно будет решать, а эта работа. А кто хочет работать? Пока люди молчат. Когда-нибудь этот поселок будет достроен, придет другой глава. Власть все равно обратит внимание на то, что людей надо признавать. Не один раз и не в одном издании проходила информация об этом адресе. Центральное телевидение снимало репортаж об этом. А власть все равно свое делает. Общественное мнение, проходящее через СМИ, никакого воздействия на власть не имеет. Это говорит о многом. О том, что власть наша бердская нарушая все законы, плюет на все и игнорирует людей, — рассуждает Николай Сычев.

Николай Федорович рассказал «Курьер. Среда. Бердск, что вчера, 27 сентября, он направил информацию о прецеденте на линию Общероссийского народного фронта под названием «Поселение особого забвения бердской властью». Николай Сычев не теряет надежду, что когда-нибудь все построенные дома в микрорайоне Юго-Западном обретут красивые и звучные адреса, а не претендующие на рекорд в Книге Гиннеса.