КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3к.кв. в центре города!
Продам 3-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам комнату в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Суд признал законным отказ Навальному в выдаче загранпаспорта

Адреса из 138 знаков получают обитатели «поселения особого забвения» в Бердске

Бывшую жену ограбил 25-летний житель Бердска

Травников сформировал новое правительство Новосибирской области

Дело врачей: СК подозревает докторов в доведении до комы жителя Бердска после лечения зуба

Кремль держится версии Путина в вопросе о личности «отравителя Скрипалей»

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Казаки споют и спляшут в Бердске — кто лучше

Премиями в 800% окладов делились с начальником сотрудники Гостехнадзора

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Травников сформировал новое правительство Новосибирской области

Сообщается, что посты сохранили большинство региональных министров.

28.09.2018 Нет комментариев
 
Травников сформировал новое правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников в Бердске

Избранный губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о формировании основного состава правительства региона. Документ опубликован в пятницу, 28 сентября, на сайте правительства региона.

«Cформировать правительство Новосибирской области и утвердить прилагаемый состав правительства Новосибирской области», — говорится в документе.

Должность первого заместителя губернатора сохранил Юрий Петухов, который до перехода в правительство возглавлял избирательную комиссию Новосибирской области. Помимо него, у Травникова еще четыре заместителя, среди них только один новый — экс-министр природных ресурсов региона Александр Дубовицкий.

Свои посты сохранили и большинство региональных министров. Покинул правительство министр здравоохранения области Олег Иванинский, на место которого назначен главвврач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.

Иванинский покинул пост по собственному желанию, он руководил Минздравом области с 2014 года. Ранее его политику неоднократно критиковали областные депутаты и общественники, недовольство работой Иванинского высказывал и экс-глава региона Владимир Городецкий.

В документе также сказано, что три члена правительства — министр строительства Иван Шмидт, министр образования Сергей Федорчук и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов, остаются в статусе исполняющих обязанности. Ранее Травников сообщал журналистам, что основной состав правительства сформирует к концу сентября, а окончательно утвердят его до конца года.

Выдвинутый «Единой Россией» Андрей Травников 9 сентября получил на выборах главы региона 64,52% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Дмитрий Савельев (17,35%), третье — вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов («Справедливая Россия», 11,73%), четвертое — кандидат от партии «Народный альянс», замдиректора по развитию в компании «Центр правовой помощи» Георгий Михайлов (3,39%). Досрочные выборы в Новосибирской области были назначены в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого, в октябре 2017 года. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо- Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы? Суд признал законным отказ Навальному в выдаче загранпаспорта Адреса из 138 знаков получают обитатели «поселения особого забвения» в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика