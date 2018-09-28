Травников сформировал новое правительство Новосибирской области

Избранный губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о формировании основного состава правительства региона. Документ опубликован в пятницу, 28 сентября, на сайте правительства региона.

«Cформировать правительство Новосибирской области и утвердить прилагаемый состав правительства Новосибирской области», — говорится в документе.

Должность первого заместителя губернатора сохранил Юрий Петухов, который до перехода в правительство возглавлял избирательную комиссию Новосибирской области. Помимо него, у Травникова еще четыре заместителя, среди них только один новый — экс-министр природных ресурсов региона Александр Дубовицкий.

Свои посты сохранили и большинство региональных министров. Покинул правительство министр здравоохранения области Олег Иванинский, на место которого назначен главвврач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.

Иванинский покинул пост по собственному желанию, он руководил Минздравом области с 2014 года. Ранее его политику неоднократно критиковали областные депутаты и общественники, недовольство работой Иванинского высказывал и экс-глава региона Владимир Городецкий.

В документе также сказано, что три члена правительства — министр строительства Иван Шмидт, министр образования Сергей Федорчук и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов, остаются в статусе исполняющих обязанности. Ранее Травников сообщал журналистам, что основной состав правительства сформирует к концу сентября, а окончательно утвердят его до конца года.

Выдвинутый «Единой Россией» Андрей Травников 9 сентября получил на выборах главы региона 64,52% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Дмитрий Савельев (17,35%), третье — вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов («Справедливая Россия», 11,73%), четвертое — кандидат от партии «Народный альянс», замдиректора по развитию в компании «Центр правовой помощи» Георгий Михайлов (3,39%). Досрочные выборы в Новосибирской области были назначены в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого, в октябре 2017 года. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо- Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Источник: ТАСС