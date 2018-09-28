Кремль держится версии Путина в вопросе о личности «отравителя Скрипалей»

Расследования Bellingcat и ​The Insider о личностях мужчин, которых в Британии подозревают в отравлении Скрипалей, неофициальные, заметил пресс-секретарь президента.

В Кремле заявили, что продолжают исходить в вопросе о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова (в Великобритании россиян назвали «сотрудниками ГРУ» и заподозрили в отравлении бывшего полковника этой спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочери Юлии) из той информации, которую ранее озвучил президент и «которая была озвучена самими гражданами России» во время интервью телеканалу RT.

«Президент сказал, что они гражданские. Он [Путин] располагает такой информацией», — напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее группа журналистов-расследователей из Bellingcat и ​The Insider сообщила, что на копиях служебных документов Федеральной миграционной службы с паспортными данными Петрова и Боширова и заявлениями о выдаче российских паспортов на их имена содержится пометка «С.С.». По словам источников Bellingcat и ​The Insider, это означает «совершенно секретно» и ​свидетельствует о связях мужчин со спецслужбами. Кроме того, 26 сентября эксперты Bellingcat и ​The Insider узнали в Руслане Боширове ​российского полковника военной разведки Анатолия Чепигу (в 2014 году он был удостоен звания Героя России). На следующий день газета «Коммерсантъ» пообщалась с земляками Чепиги из Амурской области. «Это он, Толя», — подтвердила изданию женщина, с которой он близко общался в школьные годы.

«У нас нет каких-то других данных, [кроме тех, что озвучил в сентябре президент]», — отреагировал на вопросы относительно Боширова и Петрова Песков.

«Честно говоря, вы знаете, что это, насколько я понимаю, неформальное расследование [Bellingcat и ​The Insider]. Мы не знаем, насколько оно соответствует правде», — добавил пресс-секретарь президента, заметив, что пока в Кремле «оперируют данными, которые представил президент и сами Петров и Боширов [во время интервью телеканалу RT]». Они тогда заявили, что не работают в разведке и приехали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «знаменитый собор».

Реагируя на вопросы относительно того, что подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей якобы являются военнослужащими, пресс-секретарь президента предложил журналистам обратиться в Минобороны.​

На вопрос, похож ли получивший из рук президента знак отличия Чепига на Боширова, Песков сказал: «Я не знаю». «Слушайте, много людей похожи друг на друга, но кто этот гражданин, который указан в этом расследовании, я вам сказать не могу, поскольку я не располагаю такой информацией», — добавил пресс-секретарь. На просьбу журналиста проверить в архивах в Кремле, кого наградил президент, Песков пообещал «безусловно» проинспектировать эти данные и предоставить информацию.

На предположение, можно ли ожидать появление полковника Чепиги, который расскажет, что он не Боширов и не похож на него, Песков сказал, что он не знает, есть ли такой полковник.

Фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей британская полиция обнародовала 5 сентября. Тогда же в ведомстве назвали имена этих мужчин. Ими, по данным Лондона, оказались россияне Руслан Боширов и Александр Петров. Обоих в Великобритании назвали «сотрудниками ГРУ». В МИД России в подлинности этих фотографий сначала усомнились, однако затем к указанным россиянам обратился Путин. «Мы знаем, кто они такие, уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», — сказал президент.

На следующий день после этого сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Во время беседы с главным редактором телеканала Маргаритой Симоньян оба заявили, что являются «предпринимателями средней руки», работают в сфере фитнес-индустрии и не имеют отношения к разведке. В Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, Петров и Боширов, по их словам, приехали как туристы, чтобы «отдохнуть» и посмотреть на «знаменитый собор».

Спустя несколько дней эту версию под сомнение поставили журналисты издания The Insider и эксперты Bellingcat. 26 сентября они опубликовали расследование, в котором говорилось, что они обнаружили фотографию человека, похожего на Боширова, на групповой фотографии, которая в справке об истории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища сопровождала рассказ об участии выпускников этого учебного заведения в военной операции в Чечне. «В слитых в интернет базах данных» расследователи проверили имя одного из выпускников училища — Анатолия Чепиги (его изображений в открытых источниках журналистам найти не удалось). Фотографию Героя Россия эксперты The Insider и Bellingcat в итоге обнаружили в одной из баз паспортов. Сходство Чепиги с фотографией Боширова, по мнению авторов расследования, оказалось налицо. На интервью с главой RT был «сто процентов он», подтвердила затем «Коммерсанту» землячка Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы. В МИД России эту информацию, однако, назвали «новым вбросом».

Источник: РБК