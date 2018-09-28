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Премиями в 800% окладов делились с начальником сотрудники Гостехнадзора

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Премиями в 800% окладов делились с начальником сотрудники Гостехнадзора

По их словам, не так давно руководитель приобрел новый автомобиль и 2-уровневую квартиру в центре Новосибирска. На какие средства – теперь предстоит выяснить следственным органам.

28.09.2018 Фото: yandex.ru/map Нет комментариев
 
Премиями в 800% окладов делились с начальником сотрудники Гостехнадзора

Руководитель заставлял подчиненных делиться премиями. С таким заявлением обратились к журналистам сотрудники инспекции государственного технического надзора Новосибирской области. По словам людей, деньги они передавали в кабинете из рук в руки по специальной ведомости.

«Новости ОТС» не показывают лицо обратившегося к ним человека, но проверяют служебное удостоверение. Мужчина занимает высокую должность в инспекции государственного технического надзора Новосибирской области. Утверждает, что его непосредственный начальник требовал с подчиненных деньги.

– Начиная с сентября 2017 года, в течение 4 месяцев, руководитель довел до определенного круга лиц информацию, что суммы, которые будут им скидываться на карточки, это крупные суммы – 800%, 500% оклада денежного содержания – 50% должны быть ему возвращены.

По словам информатора, под давление руководителя попали 6 специалистов, среди них инспекторы, сотрудники бухгалтерии и отдела кадров. За последние 4 месяца они могли передать начальнику больше 350 тысяч рублей.

– Деньги он брал в руки, забирал, пересчитывал эти деньги всегда и убирал в стол. Дальше я не знаю судьбу этих денег, – сообщил сотрудник инспекции Гостехнадзора Новосибирской области.

Другой сотрудник, уже бывший, не скрывает свое имя – Сергей Игоревич Маслюк, начальник отдела бухгалтерского учета, организационно правовой и кадровой работы. Его уволил руководитель за профнепригодность после 9 лет службы. Интересен и тот факт, что мужчина неоднократно получал почетные грамоты и награды.

– Перечислялись премии нам на карточку.
Мы извещались о том, что необходимо половину премии отдать.
Я передал примерно 55 тысяч рублей, – рассказал бывший начальник отдела бухгалтерского учета, организационно-правовой и кадровой работы испекции Гостехнадзора по Новосибирской области Сергей Маслюк.

В областной инспекции Гостехнадзора оказывают услуги по регистрации спецтехники, а также занимаются аккредитацией образовательных учреждений. Конкретно в работу Сергея Маслюка входили обязанности по материальному обеспечению, госзакупкам и юридическому сопровождению сделок. Но до этого руки не доходили.

– Фактически последние полтора года я выполнял личные поручения начальника. В 2016 году Станислав С. нашел земельный участок и дом в Бердске, который был практически без документов, – рассказал бывший начальник отдела бухгалтерского учета, организационно-правовой и кадровой работы испекции Гостенадзора по Новосибирской области Сергей Маслюк.

Сам руководитель Гостехнадзора Станислав С. отказался комментировать обвинения в свой адрес.

По информации сотрудников, деньги своему руководителю также передавала и Елена Б., начальник отдела кадров, просто она, как и многие, боится увольнения.

По словам сотрудников, не так давно их руководитель приобрел новый автомобиль и двухуровневую квартиру в центре Новосибирска. На какие средства – теперь предстоит, видимо, выяснить следственным органам.

 

Источник: ВН


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