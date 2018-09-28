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С застрелившимся полицейским попрощались в Новосибирске

Начальницу погибшего Виталия Задорожного винят в смерти капитана. Ее проверят на детекторе лжи.

28.09.2018 Фото: Соцсети Один комментарий
 
С застрелившимся полицейским попрощались в Новосибирске

Виталий Задорожный

Утром 28 сентября в Советском районе прощаются с погибшим от выстрела из табельного оружия 47-летним капитаном полиции Виталием Задорожным — на церемонию прощания к зданию отдела полиции № 10 «Советский» пришло около 80 человек.

«Мы его с момента гибели не видели, — рассказал корреспонденту НГС родственник Виталия Задорожного. — Когда мы приехали оформлять все документы, нам сказали, что это зрелище не для слабонервных, чтобы на это смотреть. Никто не видел его. В это (гибель Виталия. — Прим. ред.) вообще и в принципе тяжело поверить. Для меня это большой шок, что такое случилось».

Церемония началась в 11:30 — на неё пришли родственники, друзья и коллеги Виталия Задорожного из Советского отдела полиции. Сразу после прощания его похоронят на Чемском кладбище.

Виталий Задорожный погиб 25 сентября в отделе полиции № 10, где он работал участковым. «Сотрудник полиции, находясь на дежурстве, в служебном кабинете из своего табельного оружия произвел выстрел в голову, от полученных повреждений скончался на месте», — прокомментировали смерть Задорожного в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

После случившегося коллеги поставили в РОВД портрет погибшего полицейского с траурной лентой. Друзья и коллеги Задорожного уверяют, что инцидент произошёл на глазах у его начальницы Елены Ногиной — теперь родственники участкового обвиняют её в смерти Виталия. По словам близкого друга потерпевшего, последние несколько месяцев Задорожного пытались выжить со службы — заставляли работать вечерами, вызывали в отдел во время отпуска, заваливали бумажной работой и постоянно писали жалобы «наверх».

«По разговорам сослуживцев, тех людей, с кем он (Виталий Задорожный. — Прим. ред.) работал, там на самом деле люди слышали минут за 20 до этого скандал, — пояснил корреспонденту НГС родственник Виталия Задорожного. — Она (Елена Ногина. — Прим. ред.) на него то ли кричала, то ли что, там был какой-то конфликт. И за день до этого он к ней подходил по каким-то своим вопросам, нужно было решить. Она сказала, что у меня там якобы нет времени. То есть люди это слышали, этот конфликт видели. И то, что в момент стрельбы она тоже была там, причём этот факт подтверждён самим начальником… Я всё-таки надеюсь на то, что следственные органы проведут хорошую работу, всё проверят и выявят реальную причину всего этого произошедшего. И те люди, которые действительно к этому причастны, они будут наказаны».

По информации источника НГС в правоохранительных органах, следователи сейчас собираются проверить Елену Ногину на детекторе лжи.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Короче мадам занималась моббингом «»форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения»»». Пусть ответит перед судом за МОББИНГ.

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