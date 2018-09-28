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Валуев нищей пенсионерке: бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым

Жительница Ленинск-Кузнецкого написала в чате, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России». Депутат Госдумы ответил цитатой из Шукшина.

28.09.2018 Фото: РИА Новости 6 коммент.
 
 

Валуев нищей пенсионерке: бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым

Николай Валуев пробует себя в роли ведущего «Спокойной ночи, малыши!»

Депутат Госдумы Николай Валуев ответил на слова простой пенсионерки из Кемеровской области о бедности в России цитатой о дешевых людях.

Небольшая беседа, как пишет Ура.ру, состоялась во время онлайн-общения парламентария на сайте «Интерскол». Жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова написала в чате, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России». Валуев согласился с женщиной, отметил, что рассуждать на эту тему можно бесконечно, а после процитировал советского кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

Также он попросил пенсионерку не принимать сказанное на свой счет, поскольку эта фраза была рассуждением.

Ранее, напомним, житель Ростовской области поинтересовался у Николая Валуева, как можно месяц прожить на 8488 рублей. Ответа у парламентария тогда не нашлось. В 2017 году, судя по декларации, депутат заработал 10,8 млн рублей.


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(6) Комментариев

  1. Dmitrii

    Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости. В. М. Шукшин.

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  2. Аноним

    Более дешевых людей, чем эти путинские едросовцы , чиновники силовики, я не знаю..
    Богатеть исключительно на разорении страны и её народа, что может быть дешевле в моральном качестве этой властной «элиты»?

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  3. Аноним

    Наряду с термином «предпенсионер» необходимо ввести термин «недодепутат с недозарплатой и недольготами». ))

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  4. Аноним

    Вот уж не думал, но тут удивил меня Валуев что знает такие цитаты.
    А вообще, целиком согласен: бедность и богатство — оно в голове на самом деле и никакой корреляции со счастьем не имеет.
    Есть термин «нищий»:
    — тот у кого не хватает денег на существование и удовлетворения базовых потребностей
    — при этом это не является его добровольным выбором (многие бомжи сделали именно сознательный выбор такой жизни)
    Но я таких не видел с середины 90-х на самом деле.

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  5. Поросёнок Пётр

    Нет истории в мире прекраснее, когда думские миллионеры, чей ужин в ресторане равен месячной пенсии простой бабушки или увешанные золотом попы в Мерседесах, начинают философствовать о нищете ;)

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