Валуев нищей пенсионерке: бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым

Депутат Госдумы Николай Валуев ответил на слова простой пенсионерки из Кемеровской области о бедности в России цитатой о дешевых людях.

Небольшая беседа, как пишет Ура.ру, состоялась во время онлайн-общения парламентария на сайте «Интерскол». Жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова написала в чате, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России». Валуев согласился с женщиной, отметил, что рассуждать на эту тему можно бесконечно, а после процитировал советского кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

Также он попросил пенсионерку не принимать сказанное на свой счет, поскольку эта фраза была рассуждением.

Ранее, напомним, житель Ростовской области поинтересовался у Николая Валуева, как можно месяц прожить на 8488 рублей. Ответа у парламентария тогда не нашлось. В 2017 году, судя по декларации, депутат заработал 10,8 млн рублей.