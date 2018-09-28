Валуев нищей пенсионерке: бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым

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Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости. В. М. Шукшин.
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Более дешевых людей, чем эти путинские едросовцы , чиновники силовики, я не знаю..
Богатеть исключительно на разорении страны и её народа, что может быть дешевле в моральном качестве этой властной «элиты»?
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Наряду с термином «предпенсионер» необходимо ввести термин «недодепутат с недозарплатой и недольготами». ))
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Нет.
Передепутат, с перельготами и перезарплатой
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Вот уж не думал, но тут удивил меня Валуев что знает такие цитаты.
А вообще, целиком согласен: бедность и богатство — оно в голове на самом деле и никакой корреляции со счастьем не имеет.
Есть термин «нищий»:
— тот у кого не хватает денег на существование и удовлетворения базовых потребностей
— при этом это не является его добровольным выбором (многие бомжи сделали именно сознательный выбор такой жизни)
Но я таких не видел с середины 90-х на самом деле.
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Нет истории в мире прекраснее, когда думские миллионеры, чей ужин в ресторане равен месячной пенсии простой бабушки или увешанные золотом попы в Мерседесах, начинают философствовать о нищете
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