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Половина жителей Британии хочет остаться в ЕС

Опрос: Только 48% британцев поддерживают Brexit.

28.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Половина жителей Британии хочет остаться в ЕС
Более 50% жителей Великобритании проголосовали бы против выхода из Евросоюза на втором референдуме по Brexit, свидетельствуют итоги нового опроса национального центра социальных исследований (NatCen).
Согласно данным опроса, в настоящий момент 52% предпочли бы остаться в ЕС, тогда как 48% поддерживают Brexit.

Отмечается, что отношение британцев к Brexit мало изменилось с начала года, несмотря на небольшие колебания в последние несколько месяцев — в частности, после «плана Чекерс». Тем не менее, исследователи полагают, что такие результаты не являются гарантией того, что в случае второго раунда голосования по Brexit результат будет в пользу тех, кто против выхода из ЕС.

«Действительно, «остаться» сохраняет лидерство в опросах. Но это лидерство по-прежнему носит узкий характер, и отмечаются лишь незначительные признаки роста. Более того, оно довольно сильно зависит от предпочтений тех, кто не голосовал два года назад, и кто в соотношении два к одному теперь говорит, что выступает за то, чтобы «остаться» (в ЕС- ред.)»,- заявил старший научный сотрудник центра Джон Кертиц.

Исследование проводилось с 10 августа по 10 сентября 2018 года. Результаты были получены на основе средней доли голосов за и против выхода из ЕС в шести последних опросах.

Источник: РИА Новости


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