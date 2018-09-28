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Льготные кредиты для молодых по ставке 2% предлагает Центробанку ЛДПР

Депутат считает, что молодежи не хватает денег, целое поколение «сидит на шее родителей», «перебивается случайными заработками» или «занимается криминалом».

28.09.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Льготные кредиты для молодых по ставке 2% предлагает Центробанку ЛДПР

Эльвира Набиуллина

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Банка России Эльвире Набиуллиной создать для молодежи до 30 лет систему льготных кредитов по минимальной ставке в два процента.

«Тем, кому сегодня от 18 до 30, сложно накопить на автомобиль, квартиру или на обучение в престижном вузе. Проблема в том, что на данный момент в России нет возможностей для молодых людей, желающих открыть свой стартап или бизнес-проект. Реализовать свои мечты и самые невероятные проекты молодёжь может с помощью единственного ресурса – деньги. Но если смотреть правде в глаза, любой кредит предполагает многолетнюю кабалу и начисление огромных процентов. Но решить эту проблему и помочь молодым способно государство, создав для молодёжи до 30 лет систему льготных кредитов по минимальной ставке в 2%», – пишет Чернышов в письме Набиуллиной, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Депутат считает, что молодежи не хватает денег. «С финансовыми проблемами молодые люди сталкиваются сразу же после окончания школы. Дальше денежные трудности дают о себе знать с момента поступления в высшее учебное заведение, потом после окончания университета и с момента поиска нормальной работы», — пояснил он.

В результате в России есть целое поколение, часть которого «сидит на шее родителей», ещё часть «перебивается случайными заработками», «кое-кто даже начинает заниматься криминалом, и только небольшому числу молодых людей удаётся найти нормальную работу с достойной оплатой или открыть своё дело», полагает депутат.
«Прошу вас рассмотреть это предложение. Льготный кредит с минимальным процентом даст новому поколению россиян реальный шанс на нормальную полноценную жизнь, создание семьи, развитие своего бизнеса, покупку квартиры или машины. А когда они повзрослеют, помощь государства и российского финансового рынка, полученная ими в молодости, приведёт к тому, что у нас сформируется нормальный средний класс с успешной моделью мышления», — заключил Чернышов.

Источник: РИА Новости


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