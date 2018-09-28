Взорвалась цистерна с вином на заводе в Италии

В итальянском городе Фонтанелле (провинция Тревизо) на заводе произошел взрыв цистерны с белым игристым вином просекко объемом 30 тысяч литров. Видео появилось на сайте телеканала Tgcom24.

Инцидент произошел из-за превышения допустимого объема жидкости в резервуаре, виной этому стали сотрудники предприятия. В результате вино пенящимися потоками вылилось на землю.

Между тем урожай винограда в 2018 году превысил прошлогодние показатели более чем на десять процентов. Однако завод, на котором произошел взрыв, может остаться без прибыли.

Источник: РГ