Взорвалась цистерна с вином на заводе в Италии

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Поздравь учителя в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Заставить власть вынести важные вопросы на публичные слушания могут жители Бердска
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