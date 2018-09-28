Признать запрещенной информацию на сайтах «Кэшбери» требует Генпрокуратура

Генеральная прокуратура получила от Центробанка материалы о том, что у «Кэшбери» имеются признаки финансовой пирамиды, и подала исковое заявление в суд по месту регистрации компании в Ростове-на-Дону, попросив признать запрещенной информацию на двух сайтах «Кэшбери», сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Как говорится в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости, прокурор просит «признать информацию в сети интернет на сайтах «кэшбери.рф» и www.cashbery.com» запрещенной к распространению на территории РФ». Иск направлен в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону за подписью районного прокурора.

В среду Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери».

Регулятор усмотрел в деятельности «Кэшбери» «явные признаки финансовой пирамиды». Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Группа «Кэшбери» позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания «Варшава». ООО «Кэшбери», а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC «Cashbery Limited». На сайте указано, что головной офис холдинга находится в Дубае.

Источник: РИА Новости