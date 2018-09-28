Родившая в метро Петербурга женщина отказалась от ребенка

Женщина, родившая в минувшие выходные на платформе петербургской станции метро «Технологический институт», отказалась от ребенка. Об этом в четверг сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

«Как стало известно уполномоченному, мама ребенка приняла решение отказаться от своего сына. К этому ее побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем. По имеющимся сведениям, у женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав», — сказано в сообщении.

В аппарате детского омбудсмена Светланы Агапитовой отметили, что сейчас младенец выписан из роддома и направлен в больницу. В ближайшее время будет решаться вопрос о семейном устройстве ребенка.

Роды на платформе петербургской станции «Технологический институт» принимали дежурные по станции. В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что в петербургской подземке за последние 50 лет такое произошло впервые.