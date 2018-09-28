Борцы из Алжира и Сербии приедут на турнир в Бердск

Сильнейшие атлеты из 22 регионов России, а также борцы из Алжира, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Хорватии встретятся на XXIII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Александра Нестеренко.

Предполагаемое количество участников – 200 человек. Это взрослые спортсмены от 18 лет и старше, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Ожидается сильная команда участников из Киргизии и Казахстана. Новосибирскую область представят 30 борцов. Поединки пройдут в ЦСК «Вега».

Расписание

29 сентября

10.00 – Начало соревнований

15.00 – Торжественное открытие

30 сентября

10.00 – Начало соревнований

13.00 – Финальные поединки