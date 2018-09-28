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Борцы из Алжира и Сербии приедут на турнир в Бердск

В бердском ЦСК «Вега» состоится XXIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе с участием зарубежных спортсменов.

28.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Борцы из Алжира и Сербии приедут на турнир в Бердск

Турнир по греко-римской борьбе продлится два дня

Сильнейшие атлеты из 22 регионов России, а также борцы из Алжира, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Хорватии встретятся на XXIII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Александра Нестеренко.

Предполагаемое количество участников – 200 человек. Это взрослые спортсмены от 18 лет и старше, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Ожидается сильная команда участников из Киргизии и Казахстана. Новосибирскую область представят 30 борцов. Поединки пройдут в ЦСК «Вега».

Расписание

29 сентября

10.00 – Начало соревнований

15.00 – Торжественное открытие

30 сентября

10.00 – Начало соревнований

13.00 – Финальные поединки


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