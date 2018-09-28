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Одну из зарезавших отца сестер Хачатурян суд выпустил из СИЗО

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Одну из зарезавших отца сестер Хачатурян суд выпустил из СИЗО

Суд запретил ей покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь. Также Хачатурян запрещено общение с сестрами.

28.09.2018 Фото: ТАСС, Максим Григорьев Нет комментариев
 
Одну из зарезавших отца сестер Хачатурян суд выпустил из СИЗО
Басманный суд Москвы в четверг изменил на более мягкую меру пресечения средней из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Изменить в отношении А. Хачатурян меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий», — говорится в решении суда.

Суд запретил ей покидать место проживания в ночное время, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь. Также Хачатурян запрещено общение с сестрами.

Ранее о таком смягчении меры пресечения всем трем сестрам попросило следствие. Запрет на определенные действия аналогичен домашнему аресту, но является более мягкой мерой пресечения.

Убийство как ответ на насилие
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила «Интерфаксу», что в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. Девушки рассказали членам ОНК Москвы, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Кроме того, по словам сестер, отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, фактически использовал их как рабынь.

Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера. В то же время, по данным информированного источника «Интерфакса», следствие полагает, что убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая из сестер была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.

Источник: Интерфакс


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