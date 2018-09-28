В США предъявили обвинения в мошенничестве создателю Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США ведет уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями Маска. Акции Tesla на сообщении о расследовании минюста упали на торгах на 6%.

«Это дело включает серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Илоном Маском, генеральным директором Tesla, Inc. 7 августа 2018 года относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной», — говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

В комиссии считают, что заявления Маска привели к «путанице и сбоям» на бирже и нанесли вред инвесторам.

Сам Маск назвал обвинения необоснованными. «Это необоснованное действие SEC очень огорчило и разочаровало меня. Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Целостность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом», — заявил Маск в интервью CNBC.

Планы Маска по выкупу акций Tesla

Маск в августе заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку. Позднее бизнесмен заявил, что окончательное решение по этому поводу не принято.

Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla.

В августе, после встречи с инвесторами, Маск заявил об отказе от намерений сделать автокомпанию непубличной. Предприниматель тогда отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство ее инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал отвлекающий слишком много ресурсов и времени процесс превращения компании в частную и непубличную.

Источник: РИА Новости