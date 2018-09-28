Заставить власть вынести важные вопросы на публичные слушания могут жители Бердска

Депутаты изменили положение о порядке организации и проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, межевания, правил благоустройства, решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капстроительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонении от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капстроительства на очередной сессии депутатов 20 сентября.

— Данный проект решения включает как новые положения, так и учтены ранее содержащиеся нормы. Утверждение положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Бердске не потребует дополнительных финансовых затрат, — уточнила начальник юридического отдела мэрии Бердска Марина Бортникова.

В новом положении о проведении публичных слушаний прописаны такие нормы, как учет мнения жителей Бердска при принятии муниципальных правовых актов города по вопросам местного значения, имеющим особую значимость, либо затрагивающим права и свободы населения Бердска.

Публичные слушания также могут проводиться по инициативе населения, совета депутатов или главы города Бердска. Инициатор слушаний является их организатором. Оповещение о слушаниях размещается на информационных стендах около администрации Бердска, в местах массового скопления бердчан и в местах, в отношении которых проведут публичные слушания. Проект слушаний должен быть размещен на сайте администрации города, не позднее семи дней с момента оповещения о их проведении.

Помимо этого по каждому публичному слушанию в мэрии Бердска установят экспозицию. Предложения и замечания по экспозиции бердчане смогут оставить в книге учета посетителей экспозиции проекта.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному публикованию и размещению на сайте города Бердска.