Кудрин озаботился ликвидностью активов Фонда национального благосостояния

Фонд национального благосостояния (ФНБ) нуждается в дополнительной оценке ликвидности. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год.

«Я хочу обратить ваше внимание, что ФНБ — наш главный резерв, и поэтому мы должны внимательно посмотреть на состояние активов Фонда национального благосостояния. Раньше к нему были другие требования. Сегодня они [активы] должны быть в более ликвидном состоянии, поэтому нам нужно провести дополнительную оценку ликвидности этого фонда. Вы помните, мы резервный фонд называли «подушкой безопасности», поэтому ФНБ должен быть таким же ликвидным инструментом, который в любой момент, когда это потребуется, позволяет изъять из него ресурсы», — сказал он.

«Подушка безопасности, которая не открывается в определенный момент, уже не является подушкой безопасности. Поэтому мы будем внимательно следить за состоянием активов ФНБ», — добавил Кудрин.

Он напомнил, что ФНБ стал главным резервом вместо Резервного фонда, который был полностью израсходован. «На покрытие дефицита бюджета в декабре 2017 года были направлены средства Резервного фонда в объеме чуть более 1 трлн рублей», — сказал Кудрин. Резервный фонд был создан в 2004 году, у идеи его создания были противники, но опыт последних десяти лет показывает, что благодаря ему России не пришлось «идти с протянутой рукой» в МВФ, отметил глава Счетной палаты.

Источник: ТАСС