Кудрин озаботился ликвидностью активов Фонда национального благосостояния

Фонд национального благосостояния (ФНБ) нуждается в дополнительной оценке ликвидности. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год.
«Я хочу обратить ваше внимание, что ФНБ — наш главный резерв, и поэтому мы должны внимательно посмотреть на состояние активов Фонда национального благосостояния. Раньше к нему были другие требования. Сегодня они [активы] должны быть в более ликвидном состоянии, поэтому нам нужно провести дополнительную оценку ликвидности этого фонда. Вы помните, мы резервный фонд называли «подушкой безопасности», поэтому ФНБ должен быть таким же ликвидным инструментом, который в любой момент, когда это потребуется, позволяет изъять из него ресурсы», — сказал он.
«Подушка безопасности, которая не открывается в определенный момент, уже не является подушкой безопасности. Поэтому мы будем внимательно следить за состоянием активов ФНБ», — добавил Кудрин.
Он напомнил, что ФНБ стал главным резервом вместо Резервного фонда, который был полностью израсходован. «На покрытие дефицита бюджета в декабре 2017 года были направлены средства Резервного фонда в объеме чуть более 1 трлн рублей», — сказал Кудрин. Резервный фонд был создан в 2004 году, у идеи его создания были противники, но опыт последних десяти лет показывает, что благодаря ему России не пришлось «идти с протянутой рукой» в МВФ, отметил глава Счетной палаты.
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Работа таких людей, как Кудрин, в государственной власти, вселяет хоть какую-то уверенность в относительном благополучии.
Действительно, именно «подушка безопасности» , сформированная Кудриным, выполнила своё спасительное предназначение на случай падения нефтяных цен.
А сколько нападков было в его адрес с требованием инвестировать высокие доходы «тучных времён» в строительную отрасль и т.д.! Куда девается большая доля инвестсредств читаем нередко в СМИ .
И критика сохранения средств «подушки» в американских долговых обязательствах также была сильна. Но теперь-то видим, во что превратились бы сбережения в нашей отечественной валюте .
Заслуживает уважения мнение господина Кудрина. И то, о чём он заявляет теперь — важно.
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Надо больше золота…
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