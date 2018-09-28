Взорвалась цистерна с вином на заводе в Италии
Поздравь учителя в газете «Курьер.Среда.Бердск»
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День учителя совпадает с днём образования уголовного розыска 5 октября 1918 года (тоесть сто лет назад была образована служба уголовного розыска). Хотелось бы от курьера столетний юбилей затронуть.
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