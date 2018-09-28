«Казаки споют и спляшут в Бердске — кто лучше»

С 28 по 30 сентября в Бердске пройдет Городской открытый фестиваль казачьей культуры «Вольница».

Организаторы фестиваля — Городской центр культуры и досуга Бердска, Бердское станичное казачье общество Новосибирской области, Новосибирское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества.

29 сентября в ГДК в 17:00 состоится большой Гала-концерт фестиваля «Вольница» , где прозвучат казачьи песни в исполнении лучших творческих коллективов. Завершится фестиваль награждением участников.

Для участия в Фестивале-конкурсе организаторы пригласили самодеятельные казачьи, фольклорные коллективы, эстрадные коллективы, имеющие в репертуаре обработку казачьих песен, сообщили в бердском отделе культуры.

В программе фестиваля:

28 сентября

До 17:00 — Заезд и расселение участников в ДОЛ «Юбилейный».

20:00 – Вечёрка в ДОЛ «Юбилейный».

29 сентября

11:00 – Конкурсное прослушивание номеров Городского открытого фестиваля казачьей культуры «Вольница» в ДОЛ «Юбилейный».

17:00 – Гала-концерт и награждение участников фестиваля в «Городском Доме Культуры».