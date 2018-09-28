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Казаки споют и спляшут в Бердске — кто лучше

Фестиваль-конкурс казачьей культуры «Вольница» пройдет на двух бердских площадках: прослушивание в лагере «Юбилейном», гала-концерт в ГДК.

28.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Казаки споют и спляшут в Бердске кто лучше

В Бердске казачьи ансамбли украшают многие праздничные концерты

С 28 по 30 сентября в Бердске пройдет Городской открытый фестиваль казачьей культуры «Вольница».

Организаторы фестиваля — Городской центр культуры и досуга Бердска, Бердское станичное казачье общество Новосибирской области, Новосибирское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества.

29 сентября в ГДК в 17:00 состоится большой Гала-концерт фестиваля «Вольница» , где прозвучат казачьи песни в исполнении лучших творческих коллективов. Завершится фестиваль награждением участников.

Для участия в Фестивале-конкурсе организаторы пригласили самодеятельные казачьи, фольклорные коллективы, эстрадные коллективы, имеющие в репертуаре обработку казачьих песен, сообщили в бердском отделе культуры.

В программе фестиваля:

28 сентября

До 17:00 — Заезд и расселение участников в ДОЛ «Юбилейный».

20:00 – Вечёрка в ДОЛ «Юбилейный».

29 сентября

11:00 – Конкурсное прослушивание номеров Городского открытого фестиваля казачьей культуры «Вольница» в ДОЛ «Юбилейный».

17:00 – Гала-концерт и награждение участников фестиваля в «Городском Доме Культуры».

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Казаки споют и спляшут в Бердске — кто лучше»

    Обычаи и традиции казаков их нравы…где они? Культура казачества – это культура пограничья. Многие века казаки расширяли и охраняли границы России. Как формировался казак-воин? Где рассказ о Оружии, Конях, Борьбе, элементы казачьего самоуправления (традиция Круга)?

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