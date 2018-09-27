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Бердский лес круглый год пилят и рубят. В лесу уже не остается взрослых деревьев — только молодняк Остаются пни, обрубленные ветки, колея от мощных машин и разнообразный мусор от лесорубов Достаточно пройти по лесу от торгового центра Микрорайона до поликлиники БЭМЗа и Вы увидите всю неприглядную картину чьей-то алчности.

Наверное, мы спохватимся, когда Бердск потеряет свое главное украшение — реликтовый бор. Ни в одном городе Новосибирской области нет такого богатства. Скоро и мы лишимся этой красоты. Поможет ли исправить ситуацию изменение статуса бердского леса? Чтобы варварство в лесу стало наказуемым? Думаю, все люди поддержат решения по спасению леса в Бердске.