Фото: Вам нужен умный песик?

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Никто не терял красавчика? Накормлен.

Если найдется хозяин и завтра пес не убежит, то привяжу.

А так… Может, кому-то надо? Добрый, умный.

За монументом в гаражах, вдоль жд.