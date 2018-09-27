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Простили 100-рублевые долги горожан по пеням и налогам депутаты Бердска

По просьбе налоговиков чиновники предложили признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и штрафам бердчан. Депутаты единогласно согласились с предложением мэрии.

27.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Простили 100 рублевые долги горожан по пеням и налогам депутаты Бердска

Депутаты проголосовали за признание безнадежной задолженности налогов и штрафов бердчан до 100 рублей

Федеральная налоговая инспекция простит долги по земельному и имущественному налогу физических лиц в сумме до 100 рублей. Так решили народные избранники Бердска на сессии горсовета депутатов 20 сентября.

— Проект решения подготовлен в связи с обращением Межрайонной инспекции ФНС России №3. Дополнительным основанием признания безнадежной к взысканию с физических лиц задолженности по пеням на местные налоги, в размере, не превышающим 100 рублей, является утрата налоговым органом возможности по взысканию в судебном порядке, при отсутствии недоимки по существующему налогу, — выступил с предложением внести дополнения в решение депутатов начфин Бердска Евгений Шмендель.

Предполагается, что дополнение позволит сократить сумму недоимки по местным налогам, по которым истек срок исковой давности по взысканию.

— Принятие данного решения не повлечет за собой сокращение поступлений местных налогов в бюджет по причине истечения сроков исковой давности для бесспорного взыскания налоговыми органами задолженности, — уточнил Евгений Владимирович.

Признают задолженность безнадежной по трем документам: справке налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, налогам, штрафам и процентам на дату принятия такого решения, копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, заключении налогового органа об утрате возможности взыскания с налогоплательщика недоимки.


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