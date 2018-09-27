Вклад «Экстра» — максимальная ставка в рублях и долларах

Вклад «Экстра» открывается в офисах и в Интернет-банке сроком на один год, полтора и два года по единой ставке 7% годовых в рублях. В долларах ставка меняется в зависимости от срока вклада: на один год 2,5% годовых, на полтора года 2,75% и на два года 3% годовых.Минимальная сумма вклада 30 тысяч рублей или 500 долларов США. Вклад не предусматривает пополнения и расходных операций, выплата процентов – в конце срока.