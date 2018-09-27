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Обвинил российские спецслужбы в отравлении активист Pussy Riot Верзилов

Немецкие врачи не выявили отравившее его вещество. Верзилов, по словам Ходорковского вел расследование убийства российских журналистов в Центральной Африке.

27.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Обвинил российские спецслужбы в отравлении активист Pussy Riot Верзилов
Токсикологическое исследование на данный момент не выявило вещество, которым был отравлен активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, сообщается на сайте немецкого медицинского комплекса Charite, откуда россиянина выписали накануне.

«До сих пор токсикологические исследования не давали четкого указания на отравляющее вещество. Сharite все еще находится в контакте с московскими больницами, чтобы получить дополнительную информацию о первоначальном лечении Петра Верзилова», — заявил исполнительный директор комплекса Карл Макс Эйнхупл.

Медики уточнили, что считают наиболее вероятным диагнозом Верзилова антихолинергический синдром.

На сайте Национального центра биотехнологической информации США сообщается, что данный синдром сопровождается конвульсиями, снижением давления крови, недостаточностью дыхания, может привести к параличу и коме, а также смерти пациента.

Антихолинергический синдром может быть вызван приемом медикаментов, используемых, в частности, при лечении паркинсонизма

11 сентября Верзилов попал в реанимацию больницы им. братьев Бахрушиных в Москве — ему стало плохо после заседания по делу о неповиновении полиции на акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. По словам его девушки Вероники Никульшиной, Верзилов сказал, что теряет сознание, его состояние ухудшилось, он перестал говорить и ходить, у него начались судороги.

В сознание он пришел 14 сентября, через два дня его перевезли на лечение в Германию. Первоначально немецкие врачи заявили, что причиной заболевания Верзилова стало вещество, действующее на нервную систему.

Экс-глава ЮКОСа и спонсор «Центра управления расследованиями» Михаил Ходорковский рассказал, что Верзилов вел расследование гибели в ЦАР российских журналистов. По его словам, Верзилова отравили в день получения некоего отчета. При этом Ходорковский также заявил, что один из свидетелей по делу об убийстве россиян в ЦАР погиб «при крайне странных обстоятельствах».

Сам Верзилов 26 сентября предположил, что за его отравлением могут стоять российские спецслужбы. Он подчеркнул, что отравление было выполнено очень профессионально и «не остается другого вывода». Среди причин, которые, по его мнению, могли привлечь к нему внимание спецслужб, Верзилов назвал акцию на финале ЧМ и связь с делом об убийстве журналистов в ЦАР.

Источник: РБК


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