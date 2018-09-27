Кость динозавра возрастом более 100 млн лет хранится в музее природы в Бердске

В центре туризма «Юность» в Бердске есть уникальный музей, где дети и взрослые могут погрузиться в мир природы, лучше узнать свой край и даже обнаружить остатки сибирских динозавров.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель музея Сергей Кравчук, экспозиция была создана в1983 году на базе станции юных натуралистов. Отправляясь в походы и на экскурсии, ребята приносили богатейший материал. Он накапливался и на основе этих ценных находок у первого директора СЮНа Лилии Дардука, возникла идея создания музея. Сначала он назывался «Музей природы Новосибирской области», но в дальнейшем изменили название на музей «Природа» по двум причинам.

— Музей работал и продолжает работать по естественно-географическому профилю и просто обязан изучать природные сообщества комплексно, а ведь их границы не всегда совпадают с административными. Например, наша гордость — Салаирский кряж, располагается на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. И как его делить, изучая природу только Новосибирской области? — рассказал Сергей Александрович.

Вторая причина — экспедиционные отряды очень быстро выросли из коротких штанишек. Приобретая опыт, они уходили все дальше и дальше за пределы Новосибирской области. Так и появилось название, отражающее интерес музея к природе всего сибирского региона.

За 35 лет собрано более 4000 музейных предметов. Большинство из них привезли из детских экспедиций, есть подаренные энтузиастами и краеведами и преданные в дар другими музеями.

Кости сибирских динозавров

Попадая в малый зал музея «Природа», окунаешься в геологическую историю родного края, созерцая горные породы и минералы, собранные по всей Сибири — от Урала до Дальнего Востока.

По мнению руководителя музея, девочкам больше нравится отшлифованные минералы. Они с интересом рассматривают причудливые цветовые переливы и смешные рожицы на шлифах камней. Мальчишек поражают многокилограммовые гигантские кристаллы кварца.

Автор видео Елена Белоусова



Вторая часть коллекции — палеонтологическая. Природа прошлого, вымершие животные и растения — то, чего на планете уже не встретишь.

Одна из любимых коллекций ребят — сибирские динозавры. Уникальный экспонат — часть берцовой кости бронтозавра.

— В 2012 году в Кемеровской области мы обследовали берег реки Кия. Был аномально жаркий период и уровень воды был очень низкий. Обнажилось дно реки, камни растрескивались от жары. Мальчишка случайно наступив на камень, его разломил и к нашему всеобщему изумлению из разлома появилась косточка дромеозавра. Более 120 млн лет она ждала, когда школьник из Бердска ее обнаружит, — поведал Сергей Кравчук.

Не менее любопытен мельчайший зуб пситокозавра — метрового динозавра с клювом, как у попугая, пролежавшего в земле более 100 млн лет. Он остался настолько острый, что им можно резать бумагу.

Во втором большом музейном зале можно увидеть чучела обитателей сибирских рек, степей, лесов. Как живой, смотрит на посетителей самый распространенный в Новосибирской области олень — косуля. А крот, притаившись поодаль, кажется готов скрыться от посетителей в земле. По словам Сергея Кравчука, у этого животного интересная шерстка, растущая вертикально, на ощупь она, как бархат. Это позволяет кроту свободно передвигаться вперед и назад не застревать в норке.

От экскурсии к профессии

Музейная жизнь «Природы» разнообразна и насыщенна. Это и обзорные экскурсии, и занятия по природоведению. Одно из жизнеобразующих направлений музея — экспедиции. Они позволяют музею обновлять экспозиции новыми материалами. Недавно ребята вернулись из Куйбышевского района, где обнаружили горную породу, которой около 12 тыс. лет.

— Сначала ее размачивали, потом пропускали через сито и обнаружили черепа мелких животных, челюсти, семена растений. Именно по семенам мы можем представить какие природные условия были в то время, — подчеркивает Сергей Александрович.

Музей разработал и реализует проект «Детская летняя комплексная научная экспедиция Сибкрай 54».

У музея заключен договор о сотрудничестве с Томским государственным университетом, благодаря которому члены экспедиционного отряда «Природы» становятся полноправными участниками настоящих научных экспедиций. В университетских экспедициях ребята выполняют доступную для них работу: зачищают, отмывают, упаковывают, делают этикетки для обнаруженных экспонатов, помогают при картировании объектов.

По мнению руководителя музея, любая экспедиция — это маленькая жизнь. Современный ребенок, оторванный от естественной среды, погруженный в урбанистику, утрачивает связи с живой природой, заложенные генетически в русском человеке.

В тяжелых походных условиях проявляются природные задатки. Дети быстрее развиваются и взрослеют, учатся нести ответственность друг за друга, становятся более уверенными в себе.

Ребята, проявившие интерес к исследовательской работе, участвуют в летних полевых школах и в будущем становятся абитуриентами Томского государственного университета и других вузов.