Поезд из Томска до Караганды сделает остановку в Бердске

100 млн рублей на замену сгнивших труб попросит у области власть Бердска
Кудрин: Бедных в России слишком много
Дождались: Повышение пенсионного возраста окончательно утвердила Госдума
Простили 100-рублевые долги горожан по пеням и налогам депутаты Бердска
Обвинил российские спецслужбы в отравлении активист Pussy Riot Верзилов
Кость динозавра возрастом более 100 млн лет хранится в музее природы в Бердске
В заложницы взял экс-жену ревнивый военный в магазине «Эльдорадо» Новосибирска
Синоним слову «инвалид» ищет Минтруд
Старики не могут забраться на крыльцо для оплаты услуг ЖКХ в Бердске