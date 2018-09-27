Поезд из Томска до Караганды сделает остановку в Бердске

Пассажирские поезда до Бийска и Караганды от Томска начнут курсировать в декабре. Соответствующее объявление появилось на вокзале «Томск-I».

Скорый поезд №601/602 Томск — Бийск запустят с 10 декабря. Он будет ходить по четным датам. Время отправления из Томска — 17:08. В пути поезд будет находиться 14 часов 33 минуты. В маршруте указаны остановки в Юрге, Новосибирске, Бердске и Барнауле. Состав будет состоять из сидячих, плацкартных и купейных вагонов. Стоимость билетов начинается от 602 рублей.

Еще один скорый поезд начнет курсировать из Томска в Караганду. Отправления начнутся с 9 декабря. Время в пути составит около двух суток.

Как уточнили корреспонденту vtomske.ru в справочном бюро вокзала «Томск-I», информация о направлении и стоимости билетов появится за 45 дней до отправления.

«Поезд будет делать остановки на крупных станциях в Новосибирске, Барнауле, селе Кулунда. Пока еще неизвестно, по каким датам и как регулярно он будет ходить. Это отправление в страну СНГ, поэтому вся информация появится за 45 дней», — отметили в справочном бюро.