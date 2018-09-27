Травников уволил министра здравоохранения Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал заявление об увольнении врио министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского. Чиновник ушел с поста по собственному желанию, сообщает РБК. Иванинский стал министром здравоохранения региона в 2014 году. Его назначил на тот момент губернатор Владимир Городецкий.

Теперь министерство здравоохранения Новосибирской области возглавит Константин Хальзов, главный трансфузиолог региона и Сибирского федерального округа.

Год назад Иванинский, побывав в Бердске, посмотрел состояние городской медицины, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По его словам, здравоохранение следует оценивать не по эмоциям, а по уровню смертности. В Бердске она превышает рождаемость.

Константин Хальзов также возглавляет новосибирский «Центр крови» с 2008 года. В 1996 году он закончил на тот момент новосибирский мединститут, работал хирургом в Городской больнице скорой помощи №2 и десять лет был врачом отделения неотложной хирургии.