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Травников уволил министра здравоохранения Новосибирской области

Олег Иванинский ушел с поста по собственному желанию.

27.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
 

Травников уволил министра здравоохранения Новосибирской области

Олег Иванинский считает, что бизнес тоже должны заботить проблемы медицины

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал заявление об увольнении врио министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского. Чиновник ушел с поста по собственному желанию, сообщает РБК. Иванинский стал министром здравоохранения региона в 2014 году. Его назначил на тот момент губернатор Владимир Городецкий.

Теперь министерство здравоохранения Новосибирской области возглавит Константин Хальзов, главный трансфузиолог региона и Сибирского федерального округа.

Год назад Иванинский, побывав в Бердске, посмотрел состояние городской медицины, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По его словам, здравоохранение следует оценивать не по эмоциям, а по уровню смертности. В Бердске она превышает рождаемость.

Константин Хальзов также возглавляет новосибирский «Центр крови» с 2008 года. В 1996 году он закончил на тот момент новосибирский мединститут, работал хирургом в Городской больнице скорой помощи №2 и десять лет был врачом отделения неотложной хирургии.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Свою команду набирает, а так то их всех надо

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  2. Аноним

    Очень зря

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