Синоним слову «инвалид» ищет Минтруд

Российские чиновники намерены отказаться от использования слова «инвалиды». Его хотят заменить термином, в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. В ведомстве рассказали, что госзадание на научно-исследовательскую работу по этой теме в 2018 году будет направлено Федеральному бюро медико-социальной экспертизы. Вопрос также будет обсуждаться с общественными организациями инвалидов. Эксперты отмечают, что дело не только в терминологии, но и в восприятии — смена формулировок должна привести к созданию системы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Чиновники планируют отказаться от общепринятого перевода слов persons with disabilities и убрать термин «инвалиды» из 181-ФЗ («О соцзащите инвалидов»). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты. При принятии решения по этому вопросу учтут результат исследования Федерального бюро медико-социальной экспертизы и мнение общественных организаций инвалидов. Минтруд также готовит предложения о проработке мер, которые позволят увеличить число квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов (людей, которые переводят новости, фильмы и прочее на язык жестов).

Ранее от слова «инвалиды» России рекомендовал отказаться комитет Организации Объединенных Наций по правам людей с инвалидностью. Он направил в Минтруд свои замечания, которые связаны с реализацией Конвенции ООН о правах инвалидов. Наша страна ратифицировала ее в 2012 году. В документе отмечено, что пока Россия «продолжает полагаться на медицинскую помощь и реабилитацию», в меньшей степени заботясь об интеграции людей с инвалидностью в общество. Комитет указывал на их проблемы с трудоустройством, нехватку сурдопереводчиков. При этом в ООН положительно оценили российскую госпрограмму «Доступная среда» на 2011–2020 годы, отметили рост числа учащихся, получающих инклюзивное образование.

В Федеральном бюро медико-социальной экспертизы оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, какие термины рассматриваются на замену слова «инвалиды».

Обсуждение формулировок уже идет на экспертном уровне, рассказала «Известиям» директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Среди предложений, к примеру, «люди со специальными потребностями». То есть необходим нейтральный термин, в котором в первую очередь подчеркивается, что речь о человеке, личности, имеющей достоинство.

Со смены формулировок необходимо начать изменение всей системы, отделяющей инвалидов от общества, считает эксперт. Ирина Абанкина полагает, что процесс должен проходить при участии профильных ассоциаций, чтобы работа не оказалась проделанной зря, как это было в некоторых случаях при переходе университетов на принципы инклюзивного образования. Тогда перевод многих научных текстов на шрифт Брайля и визуализация речи на экране оказались маловостребованными, так как язык глухонемых практически не совпадает с устной речью. У людей с ограничениями речи и слуха темп чтения и восприятия информации отличается. Эти нюансы и требуют предварительной проработки и согласования, заключила эксперт.

Понятие «инвалид» довольно широкое. Между тем российское законодательство требует внедрения более узкой терминологии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья абсолютно разные, рассказала «Известиям» член совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере Елена Клочко. Есть те, кому нужны пандусы и доступная среда, есть слепые и глухие, которым необходимы свои решения в части безбарьерности, и есть ментальные инвалиды (люди с нарушениями работы мозга, например синдромом Дауна), которые также должны реализовать свои права на жизнь в обществе, добавила эксперт.

В российском законодательстве не определено понятие «ментальный инвалид», но проблема, связанная с их правами и условиями, в которых они содержатся, до сих пор очень велика, подчеркнула Елена Клочко. Она добавила: необходимо делать шаги, направленные на то, чтобы эти люди жили в социуме, а не в закрытых учреждениях, в которых сегодня находятся 157 тыс. человек.

Ранее «Известия» писали о том, что, согласно исследованиям Минтруда, в 2017 году почти две трети россиян относились к людям с инвалидностью без предубеждений. В 2016 году таких было менее половины. Положительную динамику эксперты объяснили деятельностью общественных организаций и мерами госполитики. Однако отметили, что обществу до сих пор не удалось полностью искоренить дискриминацию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Известия