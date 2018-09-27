Погиб водитель Toyota Town Ace из Иркутска в ДТП с КамАЗом под Новосибирском

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Иртыш», сообщили в четверг в управлении МВД по Новосибирской области. Накануне вечером в результате столкновения с грузовиком погиб водитель минивэна из Иркутской области.

26 сентября в 21.15 водитель автомобиля Toyota Town Ace, следовавший по автодороге М-51 «Иртыш» в сторону Новосибирска, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем КамАЗ.

— В результате аварии 45-летний водитель минивэна скончался в машине скорой помощи. Пассажир «Тойоты» — 31-летний новосибирец – госпитализирован с многочисленными переломами, — рассказали в поличейском ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины столкновения.

За минувшие сутки на дорогах Новосибирской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых один человек погиб, шестеро получили различные травмы.