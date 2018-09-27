В МИД назвали вбросом разоблачение об «отравителе Скрипалей» полковнике ГРУ Боширове-Чепиге

Расследование британских СМИ о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, продолжает кампанию по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Расследование проекта Bellingcat совместно с изданием Insider было опубликовано в среду, 26 сентября. По данным организации, Боширов на самом деле 39-летний Анатолий Чепига — сотрудник ГРУ. Он якобы получил звание Героя России в 2014 году, а также принимал участие в войнах в Чечне и на Украине.
«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России», – написала Захарова в Facebook.
Представитель российского МИДа указала на отсутствие доказательств и отметила, что публикация была нацелена на «отвлечение внимания от главного вопроса: «Что произошло в Солсбери?».
Британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».
В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых ведомство представило сотрудниками ГРУ. Великобритания сообщила о намерении объявить их в розыск по линии Интерпола. 15 сентября Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы. В ответ премьер-министр Тереза Мэй назвала высказывания представителей России по «делу Скрипалей» вызовом здравому смыслу.
Кто такой Анатолий Чепига
Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России».
Как удалось обнаружить Чепигу
The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова»:
Хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом продолжить поиск «Боширова» именно среди выпускников ДВОКУ. В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавший список своих выпускников, ставших «Героями России». Один из них — Анатолий Чепига —по возрасту мог быть «Бошировым» и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии выше. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что «Боширов» и Чепига — одно и то же лицо.
Выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года подтвердила эту гипотезу.
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Теперь понятно, почему путинские чиновники так старались, чтобы их допустили к буржуйским расследованиям — им надо было понять, как лучше прятать концы. А врать по-захаровски (или по-симонянски ) можно хоть до бесконечности. Про таких в народе метко говорят — им хоть ссы в глаза, все им божья роса!
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Ростик — или как там вас…
Видите-ли,что вам ещё расти да расти надо,чтобы понять всю суть происходящего…Ведь этого яда «Новичок» хватило бы чтобы отравить полгорода,а следы его находять на ручке гостиницы,на скамейке и никто не умирает — не те кто пострадавших обнаружил,не те кто проводил экспертизу,да и сами пострадавшие очень быстро оклемались/особенно дочка/ и их куда-то спрятали — это не находите ли вы всё странным???
Этим Скрипалём могли заняться все кто угодно,кому он помешал,ведь после выезда за границу он ещё вёл тёмные дела с тёмными людишками.А нам-то он зачем был нужен — сначала выпустить из страны,а потом догонять и травить его? Смысла не вижу.Так что думайте сначала Ростик,прежде чем что-то опубликовать.
Человек —-
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Благодаря государственным базам данных и сети интернет спецслужбам проще простого составить полное досье на любого гражданина и упечь его за решетку практически на ровном месте. Что еще хуже, преступникам легко получить и использовать подобную информацию в своих целях. К счастью, есть и положительная сторона этой информатизации: теперь и работу спецслужб легко разоблачить на основании открытых источников и баз данных, которые потоком сливаются на черный рынок.
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Вот весь уровень профессионализма путинских служб.А мы ещё удивляемся почему у нас ракеты не взлетают и самолеты сбивают.
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да уж…чему удивляться..)
Россия — страна тотального воровства и коррупции, поэтому за 20-30-40 тысяч рублей сотрудник паспортной службы вполне способен продать любые данные и сведения.
Идиотизм российских спецслужб тоже случается: известны истории с выдачей зарплаты сотрудникам секретных управлений через банковские карты в банке с иностранным участием. Почему бы в таком случае не выдавать паспорта нелегалам, как спецномера в ГАИ — одной спецсерией. )))
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Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования:
https://www.currenttime.tv/a/29509523.html
Карточки Петрова и Боширова продали полицейские, сказал «Росбалту» источник. Сергей Канев подтвердил НВ, что источниками его расследования действительно были действующие сотрудники силовых структур.
«Я обращался к своим источникам, в том числе в МВД и ФСБ, когда проверял все данные. Я не думаю, что их вычислят, там ребята тоже не дураки сидят», – сказал Канев.
Он объяснил, почему некоторые силовики готовы помогать журналистам в расследованиях.
«Не все фсбшники или менты такие ярые «государственники», «патриоты». Многие понимают, что в стране творится. Я сейчас делаю большое расследование о ГРУ вообще, чтобы мы, читатели и налогоплательщики, знали, что это такое. И мне помогает бывший сотрудник ГРУ, который так и сказал: «Мы, служба, деградируем вместе со страной, – говорит. – Обидно». В принципе он и тогда, при Советском Союзе, был не в восторге от того, что творится. Я сейчас изучаю сводки какие-то оперативные, истории выслушиваю. Такой же бардак, такая срань и пьянь, извините за выражение, как в ФСБ или МВД», – рассказал Канев.
По его словам, сотрудникам спецслужб непонятно, почему на секретные мероприятия тратятся миллионы рублей, а раскрыть действующего разведчика ГРУ, ФСБ или ФСО может «любой пьяный или коррумпированный гаишник». (с)
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Кому интересно, поищите в интернете статью «Наши с вами персональные данные ничего не стоят». Поначалу шокирует, но помогает понять, почему удалось найти секретные денные по Баширову-Чепиге.
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