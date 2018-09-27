В МИД назвали вбросом разоблачение об «отравителе Скрипалей» полковнике ГРУ Боширове-Чепиге

Расследование британских СМИ о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, продолжает кампанию по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Расследование проекта Bellingcat совместно с изданием Insider было опубликовано в среду, 26 сентября. По данным организации, Боширов на самом деле 39-летний Анатолий Чепига — сотрудник ГРУ. Он якобы получил звание Героя России в 2014 году, а также принимал участие в войнах в Чечне и на Украине.

«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России», – написала Захарова в Facebook.

Представитель российского МИДа указала на отсутствие доказательств и отметила, что публикация была нацелена на «отвлечение внимания от главного вопроса: «Что произошло в Солсбери?».

Британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых ведомство представило сотрудниками ГРУ. Великобритания сообщила о намерении объявить их в розыск по линии Интерпола. 15 сентября Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы. В ответ премьер-министр Тереза Мэй назвала высказывания представителей России по «делу Скрипалей» вызовом здравому смыслу.

Кто такой Анатолий Чепига

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России».

Как удалось обнаружить Чепигу

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова»:

Хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом продолжить поиск «Боширова» именно среди выпускников ДВОКУ. В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавший список своих выпускников, ставших «Героями России». Один из них — Анатолий Чепига —по возрасту мог быть «Бошировым» и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии выше. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что «Боширов» и Чепига — одно и то же лицо.

Выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года подтвердила эту гипотезу.